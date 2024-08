Dnešní večer bude patřit mužské kráse, ale i mnoha dalším přednostem a sympatiím. Dvanáct mladých a urostlých mužů se v pátek 23. srpna večer v Městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě utká ve finále o titul Muž roku. Prestižní celonárodní soutěž, jejímž prezidentem a zakladatelem je rodák z Náchoda David Novotný, letos slaví 25. výročí. A i tentokrát se bude na co dívat! Soutěž bude o to napínavější, jelikož jedním z finalistů je David Vencl z nedaleké Horní Radechové.

Soutěží za čtvrt století prošlo mnoho mladých mužů, pro všechny je Muž roku velkou zkušeností, pro některé dokonce odrazovým můstkem k další kariéře. Prezident a zakladatel soutěže David Novotný může být na sebe právem hrdý. „Když si vzpomenu na své začátky… Jsem rád, že se soutěž ujala a je o ni stále zájem. Pánové se ve světových soutěžích umisťují na předních místech, a i tady doma je pak vídám na módních přehlídkách, hrají ve filmu, v reklamách. To je pro mne vždycky takové povzbuzení do dalších ročníků,“ těší a motivuje do další práce Davida Novotného.

Také letošní ročník Muže roku má charitativní podtext. Podpoří Nadační fond Šťastná hvězda, který pomáhá nemocným dětem a jejich rodinám.

Finalisty čeká na přehlídkovém molu náchodského divadla hned několik disciplín. Představí se, odpoví na otázku svého patrona, kterým vždy bývá známá osobnost, ukáží své dovednosti ve volné disciplíně, nebude chybět módní přehlídka v elegantních oblecích i spodním prádle. Jejich všestranné přednosti a sympatie bude hodnotit početná porota, ve které má už tradičně své zastoupení i Deník.

close info Zdroj: se svolením Davida Novotného zoom_in Dvanáct mladých mužů, finalistů soutěže mužské krásy a sympatií Muž roku 2024, se sešlo na třídenním soustředění.

O titul budou soutěžit tito mladí muži:

1. David Vencl - asistent hudební společnosti, 25 let, Náchod

2. Vojtěch Bělunek - podnikatel, 32 let, Ostrava

3. Daniel Štefan - student, 20 let, Strančice

4. Ondřej Valenta - učitel, 32 let, Praha

5. Jan Jiránek - mechatronik, 26 let, Mladá Boleslav

6. Jiří Dráb - manažer, 32 let, Zlín

7. Daniel Sklář - podnikatel, 29 let, Praha

8. Jakub Mádl - asistent kameramana, 35 let, Nový Bydžov

9. Jakub Klíma - podnikatel, 32 let, České Budějovice

10. Petr Hantych - řidič, 29 let, Ústí nad Labem

11. Marcel Nazad - manager, 34 let, Prostějov

12. Tom Jurka - spisovatel a cestovatel, 32 let, Praha