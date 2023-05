Muži z Náchodska kradli v chatách i firmách. Odnesli si věci za 300 tisíc korun

Dva muži z Náchodska, kteří by už ve svých 44 a 49 letech mohli mít rozum, se vloupali do chat, firem i do klece s propanbutanovými lahvemi. Škoda se vyšplhala na téměř 300 tisíc korun. Kriminalisté nyní objasnili série krádeží.

Kriminalisté objasnili série vloupání. | Foto: Policie ČR