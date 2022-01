My o vlku a vlk za humny – do tohoto známého rčení by se dala ve zkratce vtěsnat čtvrteční debata o tolik diskutovaném vlivu vlka na současnou krajinu a přírodu. Konkrétně se jednalo o krajinu Broumovska, kde vlčí populace díky několika smečkám patří k nejsilnějším v republice. Na návrat vlků do Čech se oba diskutéři dívají pochopitelně odlišnou optikou.