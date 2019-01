Náchod - Myslíte si, že neumíte kreslit? Na kurzu v Náchodě, který proběhne od 10. do 11. května, se přesvědčíte o opaku. Jediné, co ke kreslení potřebujete, je váš mozek. V tom jsou ukryty všechny vaše schopnosti, celý váš potenciál.

Ilustrační foto

Rozděluje se na pravou a levou mozkovou hemisféru a každá z nich má na starosti jinou oblast naší osobnosti. V levé hemisféře jsou uloženy ty racionálnější věci jako fakta, čísla, myšlení či logika. Pomocí ní vnímáme čas a prostor. Je to právě ta polovina mozku, pomocí které se učíme ve škole, kde jsme nuceni poslouchat učitele a zapamatovat si, co říká. Levá mozková hemisféra je ta hravější, ta nevinnější. Máme v ní uschovány pocity, emoce, fantazii, intuici i kreativitu. Dokud jsme ještě děti, je pravá hemisféra tím, co používáme nejčastěji. Proto je právě dětský pohled na svět často označován za nevinný…a krásný. Pro děti nemá fantazie hranice, v jejich světě není nic nemožné.

Čím jsme starší, tím racionálněji a „rozumněji" jsme nuceni přemýšlet. Společnost nás nutí řídit se pravidly a upřednostňovat své ego. Pravou hemisféru čím dál více odsouváme do pozadí, necháváme její hlas postupně slábnout, až téměř utichne. A to je velká škoda. Mnohým z vás se jistě stalo, že vám někdo (rodiče, učitel, spolužáci) řekl, že neumíte vůbec kreslit. Že byste toho měli nechat a zaměřit se raději na něco jiného. Taková slova zraňují naše ego a my si do levé mozkové hemisféry uložíme přesvědčení, že na to prostě nemáme, že nám chybí talent, a basta.

Kurzy kreslení mají osvobodit

Kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou, které pořádá Pavla Macháčková, jsou tu proto, aby vás osvobodily od utkvělých představ o vlastní neschopnosti, aby vám pomohly rozvinout váš potenciál, protože ať tomu věříte nebo ne, vy ho máte. Ano, opravdu. Žádné „Neumím" nebo „Nedokážu" nehraje roli. Důležité je tu jen „Chci". V těchto dvoudenních kurzech se může každý přesvědčit, že umí kreslit. Nepotřebujete k tomu nic jiného, než dvě ruce a chuť to zkusit.

Pavla, která se kreslení věnuje celý život a samotnému kreslení pomocí pravé mozkové hemisféry se věnuje již osm let, k tomu říká, že účastníci jejích kurzů odcházejí domů překvapeni, až šokováni tím, co dokáží a jak krásně umí kreslit, přestože do té doby byli přesvědčeni, že jich se nic takového netýká.

Kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou vám pomohou otevřít a odblokovat vaši kreativní část mozku, a propojit ji s tou levou, která vám doteď tvrdila, že to nedokážete. Takové propojení pomáhá nejen kreslení, ale také vám zvedne sebevědomí. Podpoří vaše tvůrčí schopnosti i v dalších oblastech života, osobních i pracovních.

Kurzy se ukázaly jako velmi prospěšné například i pro dyslektiky či dysgrafiky, kteří byli po kurzu také schopni kreslit jako kdokoli jiný. Zlepšení pocítili i takzvaní „věčně začínající studenti" cizích jazyků, kterým otevření pravé hemisféry pomohlo při učení. Kurzy jsou vhodné i pro firmy, které by své zaměstnance chtěly motivovat, probudit v nich tvůrčí potenciál a chuť do práce; a v neposlední řadě i pro pokročilejší zájemce, kteří se chtějí zdokonalit nebo pomoci s přípravou na talentové zkoušky.

Ať je vám 15 nebo 70 let, neváhejte si vyzkoušet, co všechno dokážete. Kurzu se mohou účastnit již děti starší devíti let.

Každý kurz probíhá dva dny (v sobotu a neděli), a to od 10 do 18 hodin. Za 2 000 korun tak dostanete 16 hodin intenzivního tréninku vaší kreativity a fantazie, včetně všech kreslících pomůcek. Děti, studenti, důchodci a maminky na mateřské dovolené mají navíc slevu.

Pro bližší informace tu jsou internetové stránky www.cary-mary.cz, kde je seznam měst a termínů, ve kterých se kurzy konají, i přesné instrukce o přihlášení na kurz.

