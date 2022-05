Mise Velichovky: V lázních se setkají vojáci wehrmachtu a spojenecká vojska

Kromě jelenů a muflonů se pozornosti těšila i čelist a zbraně kňoura, který byl od roku 1999 jako tří až pětidenní selátko v péči myslivce, který ho choval na zahradě. Ve věku 7 let vážil 190 kilogramů. V době úhynu ve věku 22 let vážil už pouze 50 kilo. Přehlídka je otevřena ještě dnes do 16 hodin.