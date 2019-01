Hradec Králové -Neposlušné řidiče by odhalily kamery. Instalace elektronických bran v Hradci by však byla podle města příliš nákladná.

Mýtná brána | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Zrušit současný systém parkování a zavést elektronické brány na vjezdech do města.

To je návrh skupiny obyvatel z Hálkovy ulice, která se obává přílivu aut z nové zóny na Pražském Předměstí. Vedení města ale s podobným postupem nepočítá.

„Obyvatelům by se rozdali zlaté karty a lidem, kteří sem jezdí pracovat, stříbrné. Platili by pět korun na hodinu. Zaměstnavatelé by jim mohli částky proplácet a odečíst si je z daní,“ uvedl duchovní otec návrhu Miloš Berounský.

Řidiči kamionů by při průjezdu městem měli platit 150 korun, návštěvníci pak 25 korun za hodinu v parkomatech.

„Pokud by nechtěli platit, mohou využívat parkoviště u marketů na okrajích. Když pojedou dál, zachytí je kamery. Město by se tak zbavilo tranzitní dopravy a vydělávalo by,“ míní Berounský.

Obchodní řetězce ale o využití parkovišť u prodejen nechtějí ani slyšet. Některé z nich chystají jejich zpoplatnění. Ani radnice o podobném postupu neuvažuje.

„Bylo by to nákladné. Pořízení a instalace bran by si vyžádala miliony korun. Zrušení současného systému navíc neplánujeme,“ uvedl náměstek primátora Boris Herman.

Připustil však, že o použití mýtných bran město uvažuje v souvislosti s historickým centrem. „Hledáme řešení, jak vyjít vstříc podnikatelům s tím, že by první půlhodina mohla být zdarma a další hodiny třeba za 15 korun. Brány by byly ideální, ale auta do 3,5 tuny nemají čidla pro snímání,“ dodal Herman.

Podle Dušana Čížka, šéfa firmy Atol, která provozuje systém parkování, je návrh z hlediska represe výhodný. „Efektivita vybírání je mnohonásobně vyšší. Ale nic jiného brány, kterých by muselo být velké množství, neřeší. Když někdo špatně zaparkuje, tak ho nikdo neodstraní.“ (raš)