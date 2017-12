Na autobusovou linku do Polska si na Náchodsku zvykají pomalu

Meziměstí - O přeshraniční příměstskou dopravu byl největší zájem o prázdninách.

POKUD POJEDETE DO POLSKA na výlet nebo na nákup, můžete v Meziměstí u vlak. nádraží nastoupit do autobusu č. 15, který jede do centra více než stotisícového Walbrzychu.Foto: Archiv

Uplynulo více než osm měsíců od doby, kdy byla 1. dubna za účastí polské velvyslankyně Grazyny Bernatowicz i českého europoslance Tomáše Zdechovského zahájena autobusová doprava mezi Meziměstím a polským Walbrzychem. Po půl roce existence linky č. 15 provedly obě strany vyhodnocení, aby zjistily, do jaké míry se naplnila očekávání.

„Některé spoje jsou využívané více, jiné méně. Během školního roku v pracovní dny jezdilo měsíčně od 118 do 177 cestujících. Samozřejmě spoje byly nejvíce využívány o prázdninách,“ říká meziměstská starostka Eva Mücková a dodává, že v červenci se tento počet násobil. Autobus na české straně cestující neplatí, což má být lákadlo zejména pro lidi žijící v nedalekém Starostíně. Jak moc se nová příměstská doprava ujala mezi místními? „Někteří občané ji využívají, jiní ne. Je to příliš krátká doba a návyk na osobní auto se mění jen pomalu. Máme informaci, že spoje se nejvíc využívají na cestu k lékaři do Meziměstí,“ říká starostka, která včera jednala s místostarostou polského Mieroszowa mimo jiné i o nové podobě jízdního řádu pro příští rok. „V pracovní dny jsou nejméně využívány spoje ranní a noční, proto se budou pravděpodobně rušit. Naopak bychom mezi využívanými spoji v 9:58 a 17:05 rádi přidali další spoj. U spoje v 17:05 uvažujeme i o posunutí odjezdu na pozdější čas – třeba na 18:30,“ zmiňuje starostka a přidává postřeh i od sousedů. „Radnice ve Walbrzychu spoj hodnotí velmi dobře. I když zatím není plně využíván, pomohl Walbrzychu získat prestiž mezi tzv. evropskými městy.“ Změny, které by měly přispět k lepší dopravě, by mohly být zavedeny počátkem příštího roku. Ale protože se připravuje ještě jedno jednání na leden 2018 ve Walbrzychu, se změnami se dá počítat nejdřív od února. Jiří Řezník

Autor: Jiří Špreňar