FOTO, VIDEO: Na broumovském náměstí už stojí vánoční strom, letos je to jedle

Přestože do Vánoc zbývá ještě více než měsíc, na broumovském Mírovém náměstí stojí od pátečního rána vánoční strom. Po loňském smrku je to zhruba devítimetrová jedle a zaměstnancům Technických služeb města Broumova netrvalo ani půlhodinu, aby ji ukotvili do svislé pozice. Na začátku příštího týdne jedli budou z vysokozdvižné plošiny zdobit, aby byla o první adventní neděli 28. listopadu byla připravena k slavnostnímu rozsvěcení.

Na broumovském náměstí už stojí vánoční strom, letos je to jedle | Video: Deník/Jiří Špreňar

Mnoho let jedle rostla nedaleko broumovského železničního nádraží u ordinace někdejšího broumovského pediatra Tibora Pindeše. Motorová pila se do kmene stromu zakousla ráno o půl osmé a už v devět hodin byl symbol Vánoc vztyčen na náměstí. Podle zaměstnanců technických služeb všechno šlo jako po drátkách i když se v jednu chvíli jedle při zvedaní trochu zhoupla. "Uříznutý strom jsme pomocí autojeřábu položili do přípravku, který používáme vyloženě jen na přepravu vánočních stromů," ukazuje Ladislav Keller směrem ne konstrukci, která má podobu písmene x. Cesta do centra města byla bezproblémová a jako každý rok kvůli snadnějšímu vytočení jel traktor poslední část trasy v protisměru ulicí Generála Svobody. Příroda je mocná. Odloupnutý pískovcový blok uzavřel část okruhu Přečíst článek › Sehnat pěkný vánoční strom je podle Kellera rok od roku těžší. "Na tu jedli jsme narazili spíše náhodou. Původně nám paní Marie Pindešová nabízela stříbrné smrky, jenže ty měly uříznuté špičky a nebyly ani moc rovné. Zahlédli jsme tam ale tu jedli a paní nám ji ochotně nechala," dodává Keller s tím, že na vánočním stromě i na stromech rostoucích po obvodu náměstí se letos objeví nové světelné prvky