Jako první se zde v listopadu 2015 objevil téměř zapomenutý herec Karel Novák. Toho diváci znají, zejména jako výčepního Karla alias Prďolu z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. „Původně jsme chtěli před hospodou vytvořit Chodník slávy, do kterého by byla cedulka i s fotkou herce vložena. To jsme nakonec zavrhli. Nabízel se také jeho rodný dům, ale nakonec jsme zvolili dekly od hospodského výtahu,“ vysvětlil Sláva Doubek, výčepní hospody U Konvalinků.

Dekly postupně zaplňovala další jména a fotografie českoskalických osobností - řezbář František Rint, kasař evropského formátu Karle Rustička vynálezce elektrické obloukové lampy Antonín Blahník a operní pěvkyně Magda Špáková. Kvůli covidové pandemii to ale trvalo bezmála dva roky, než mohl KKUV na Deklech slávy slavnostně odhalit cedulku s fotografií další zdejší osobnosti. Poprvé jím byl člověk, který existenci Deklů slávy za svého života zažil. Jiří Samek (8.11. 1926 - 5.4. 2019) byl téměř 40 let kronikářem České Skalice a KKUV tím zároveň splnil jeho přání. V době svých 90. narozenin totiž tento muž, který se nesmazatelně zapsal do dějin města, sdělil, že kdyby byl ještě kronikářem, určitě by toto místo zahrnul do kroniky. „Rád bych byl jednou na těchto deklech!“ řekl tenkrát krátce předtím, než odešel na vzpomínkovou oslavu svého jubilea do místní knihovny.

Psal se rok 1940 a budoucímu kronikáři bylo teprve 14 let, když se stal komparsistou ve filmu Babička v režii Františka Čápa. „V té době jsem byl ministrantem v římskokatolickém kostele. Součástí filmu bylo i procesí, v jehož čele kráčeli tři ministranti, dva po stranách s korouhvemi a jeden uprostřed s křížkem. Kompars procesí tvořili občané České Skalice a já byl tím ministrantem, který nesl křížek. Natáčelo se dva dny a za každý den jsem dostal odměnu 20 korun,“ zavzpomínal v době svých devadesátin Samek.

Když se v roce 1970 chopil kronikářské činnosti, byl od počátku velmi pečlivý a zodpovědný. „Zápisy do kroniky jsem prováděl každý rok ručně. Psal jsem matrikářským inkoustem, aby zápis nevybledl. Celý rok jsem musel sledovat dění ve městě, vybíral jsem zajímavé věci. Začínal jsem u počtu obyvatel, důležitých staveb, událostí a podobně. Současně jsem se snažil vložit něco do zápisů z minulosti,“ sdělil. Kronikář měl kromě toho řadu rozmanitých přednášek, mimo jiné také uvedl pořad nazvaný Bonjour mon ami, věnovaný milostné korespondenci kněžny Kateřiny Zaháňské a kancléře Klemense Wenzela von Metternicha.

Přínos Samka společenskému a kulturnímu dění ve městě byl oceněn při Dni občanů města v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové 17. září 2011. „Protože si je KKUV vědom významu této osobnosti, neměli jsme ani na chvíli pochyb o tom, že Jiří Samek na Dekly slávy nepochybně patří,“ prohlásil spoluzakladatel KKUV Sláva Doubek.

Hynek Šnajdar, Jiří Řezník