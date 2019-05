Na Magic party se bude kouzlit

(1. 6. 2019 od 15.00 hodin)

Muzeum magie v Jaroměři vás zve na další přátelské posezení v duchu kouzel a magie. Vystoupí Mistři Magické lóže M.S.Patrčky a hosté.

Na Špince přes Špinku

(1. 6. 2019 od 10.00 hodin)

Sportovní klub dálkového a zimního plavání Výtahy Náchod – Metujští tygři pořádá v sobotu na rybníku Špinka u Červeného Kostelce soutěž českého poháru v dálkovém plavání, 7. ročník plaveckého maratonu. Závodní tratě budou měřit 15, 10, 5 a 3 km, trať pro veřejnost 1 km.

Dřevíčská lávka opět pobaví pády do vody a muzikou

(1. 6. 2019 od 13.00 hodin)

Už po třinácté spojí oba břehy koupaliště ve Velkém Dřevíči dvě lávky (stabilní a plovoucí), které je nutno přeběhnout nebo přejet na kole či s trakařem. Od 13.00 hodin začne soutěžní klání jednotlivců a dvojic. Prezence soutěžících se uskuteční už ve 12.30 hodin. Nebude chybět ani doprovodný program a koncert skupin Vivian, Warování, Sunday Jam a Nanovor. Připravené jsou i atrakce pro děti.

V Zábrodí se chystá traktoriáda

(1. 6. 2019 od 11.00 hodin)

Na fotbalovém hřišti v Zábrodí se uskuteční traktoriáda, na které nebudou chybět auto a moto veteráni. Sraz všech traktorů, traktůrků, sekaček, domamontů a dalších strojů je v 11 hodin na hřišti. Akce začne v poledne, ve 12.30 hodin startuje spanilá jízda po okolí a po návratu vypukne soutěž v jízdě zručnosti. „Občerstvení zajištěno,“ hlásí pořadatelé. Pro nejmenší pak začne od 15 hodin zábavné odpoledne se skákacím hradem a kolotočem, nebudou chybět projížďky na koních, ukázka modelů vojenské techniky, agility i dovádění v hasební pěně.

Skauti v Polici oslavují 100 let

(1. 6. 2019 od 17.00 hodin)

Skautské středisko Skaláci v Polici nad Metují oslaví v tomto roce 100 let od svého založení a plánuje oslavu Skautfest u hospůdky U Pavla ve Zděřině. Těšit se můžete na hodně muziky, dobrého jídla a pití a pohodovou atmosféru. Také je možné přespat ve stanu, zahrát si míčové hry na hřišti za areálem, chytit wifinu a nebo sledovat západ slunce za Ostašem. Případně se dá i rozdělat oheň se vším, co k tomu patří.