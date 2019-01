Hronov - Petra Kleinerová z Bukovice navštíví 20. listopadu nedělní vánoční trhy v Hronově.

Petra Kleinerová. | Foto: Archiv

Neděle bude patřit v Hronově vánočním trhům, na kterých lze nejen zakoupit zajímavé vánoční dárky, ale také obdivovat celou řadu staročeských řemesel či shlédnout dětská pěvecká, divadelní či hudební vystoupení. Vánoční trhy se chystá navštívit i Petra Kleinerová z Bukovice.

„Mám to do Hronova kousek, vánoční trhy si tedy určitě nenechám ujít. Jsem ráda, že začínají již v devět hodin ráno, aspoň si vše stihnu pořádně prohlédnout. Těším se především na to, že nasaji předvánoční atmosféru a načerpám inspiraci ohledně vánoční výzdoby. Určitě ochutnám i nějakou z lahůdek, které mají být k dispozici, například staročeský trdelník či valašské frgály. Koukala jsem na plakátek, docela mě zaujaly ruční výroba šperků a bižuterie, taktéž ruční výroba svíček a svící, drátování či plovoucí svíčky z palmového vosku. Jak se tak znám, určitě nebudu odjíždět domů s prázdnou a možná na vánočních trzích zakoupím i nějaký ten dárek pro své blízké. Určitě je dobře, že se tyto a jiné podobné trhy v našem regionu konají, myslím, že si je lidi hodně oblíbili.”