Adršpach - Jana Jirásková se3. prosincechystá s dcerkou do skal na Adršpašské čertohrátky

Jana Jirásková. | Foto: DENÍK/ Věra Sýkorová

Skalní město plné Mikulášů, čertů a andělů - akce, která se uskuteční v sobotu od 10 do 13 hodin, slibuje nevšední zážitky. Děti do 15 let, soutěžící a návštěvníci v maskách budou mít vstup zdarma. Na akci se chystá také Jana Jirásková z Police nad Metují.

„Hodně jsem o čertech v Ádru slyšela, ale ještě nikdy jsem neměla možnost vidět je na vlastní oči. Proto jsem se rozhodla, že v sobotu s dcerou Kristýnkou pojedeme do Adršpachu a akce se zúčastníme. Skalní město známe jen z letních měsíců, občas tam jezdíme na výlety, máme to kousek. Dcerka bude určitě nadšena, i když nevím, jestli se nebude čertů bát. Na nedávné mikulášské besídce dokonce před čertem utekla. Na plakátu jsem se dočetla, že se tam také budou opékat vuřty a nebudou chybět soutěže. Myslím, že to bude fajn strávené dopoledne.