Na D11 se téměř po roce vrátili dělníci

Východní Čechy – Z Hradce Králové po dálnici až k Baltu? V roce 2025 to má být podle ŘSD realita. K tomuto plánu přispěje i čtyřiačtyřicet následujících měsíců, kdy budou dělníci pracovat na pokračování dálnice D11 ze Smiřic do Jaroměře. Na tento sedmikilometrový úsek pustilo ŘSD zhotovitele autostrády – firmu Porr, takřka po tři čtvrtě roku čekání.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo výstavbu úseku dálnice D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří. Silnice v délce 7,15 kilometru bude stát 1,5 miliardy korun bez DPH a hotova by měla být do konce roku 2021.Foto: Deník / Michal Fanta

Původně se mělo na D11 pracovat už od loňského podzimu. Stavbu nakonec zastavil rozklad proti stavebnímu povolení.

„Snil jsem o tom, že současně začneme stavět i předcházející úsek z Hradce Králové do Smiřic, ale bohužel zde nastaly komplikace. Proto jsem rád, že se začal stavět alespoň tento úsek,“ uvedl při slavnostním zahájení stavby ministr dopravy Dan Ťok, který věří, že se právě na úsek, který propojí Hradec Králové se Smiřicemi, vrhnou dělníci v následujících týdnech. „Do měsíce chceme zahájit veřejné slyšení ohledně stavebního povolení, které snad získáme v měsíci následujícím. Do konce prázdnin by tak i na tomto úseku měly začít práce,“ dodal ministr dopravy.

Smiřice - JaroměřDélka: 7150 metrů



Plocha vozovek: 166 tisíc metrů čterečných



Počet stavebních objektů: 93

Cena: 1,5 miliardy bez DPH



Délka stavby: 44 měsíců

Zahájení prací ve svém okolí přivítal i starosta Jaroměře Jiří Klepsa. Podle něj přinese dostavba celého úseku zklidnění dopravní situace, kdy v současné sobě projede městem po silnici I/33 až 17 tisíc vozidel denně. Dlouhodobé prognózy pak naznačují, že v roce 2040 se tento počet zdvojnásobí.

„Zahájení dostavby dálnice je pro nás absolutně klíčové. A to nejen pro Jaroměř, ale pro celý kraj,“ nechal se slyšet starosta Jaroměře, který by byl rád, kdyby se v co nejbližší době začalo s pracemi i na přeložce silnice I/33, tedy na obchvatu Jaroměře.

Podle ŘSD by se v úterý započatý úsek měl dostavět kolem roku 2022. Ve stejnou dobu by se měli vrhnout dělníci i na další navazující úsek, který přivede autostrádu přes Trutnov až k hranici s Polskem. Problematický je však zatím úsek kolem Kocbeří. „Podle mých informací se v současné době rýsuje dohoda, jak dálnici Kocbeřím kompenzovat,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok, který by se rád vyvaroval „přetrasování“ tohoto úseku. Tyto diskuze nejsou v tuto chvíli na místě. Kdyby k takovému kroku došlo, dostavěla by se dálnice o deset let později, kdy by část dálnice končila před touto obcí a část by za ní pokračovala,“ dodal Dan Ťok s tím, že k polské hranici by se stavbaři měli dostat nejpozději v roce 2025.

D11 nemá význam pouze pro Královéhradecký kraj. Podle mezinárodní dohody je součástí evropského koridoru Paříž - Moskva.

Na D11 skončil největší záchranný archeologický průzkum

Pod budoucí D11 nalezli archeologové základy domů dlouhých až 50 m, jejichž dřevěné konstrukce bývaly vyplněné hlínou. Střepy objevené keramiky odkazují ke kultuře lidu s vypíchanou keramikou, který sem přišel z Karpatské kotliny před 7,5 tisíci lety. K dalším častým nálezům patřily pazourkové nože a škrabky a také kamenné broušené sekery z mladší doby kamenné. Ze zbraní se našly jak kamenné sekeromlaty, tak spousta novodobé munice z prusko-rakouské války. Mezi nalezenými objekty byly i předměty mimořádné jako například obsidián - druh sopečného skla, který svědčí o kontaktech se vzdálenými oblastmi.