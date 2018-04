Na D11 se vrátíme v květnu, slíbil Dan Ťok

Hradec Králové - „Krásná barva našeho koaličního partnera,“ řekl s ironií v hlase premiér v demisi Andrej Babiš, když si dnes v sedm ráno přebíral oranžovou reflexní vestu na připravovaném úseku dálnice D11 u Trotiny. Rozestavěná dálnice byla první zastávkou výjezdního zasedání vlády v Královéhradeckém kraji.

S premiérem v demisi z vládního autobusu vystoupil i ministr dopravy Dan Ťok. Ten u archeologického průzkumu, který předchází stavbě dálnice, informoval, že se na úseku Smiřice – Jaroměř začne pracovat 15. května. „Pokud půjde vše podle plánu, tak dálnice do Jaroměře bude hotova za dva a půl roku,“ řekl ministr dopravy.

Tento rok chce Ministerstvo dopravy započít i se stavbou úseku mezi Hradcem a Smiřicemi. Proti němu se však ohradil spolek Děti Země pod vedením Miroslava Patrika. Ten uspěl se svým rozkladem a ministerstvo teď žádá o nové stavební povolení.



Andrej Babiš přebírá oranžovou reflexní vestu na připravovaném úseku dálnice D11 u Trotiny.

Na obhlídce dálnice ministr Dan Ťok uvedl, že chtěl s Patrikem jednat, ale nakonec z jednání sešlo. „S panem Patrikem si domluvil schůzku i premiér, ale pan Patrik nakonec jednání zrušil,“ nechal se slyšet Dan Ťok.

Ministr narazil i na problémy u Kocbeří. „Doufám, že se na tomto úseku dohodneme. Děláme vše proto, aby stavba dálnice měla na obec co nejmenší vliv,“ dodal ministr s tím, že až do Polska by se měla dálnice dostat do roku 2030.