Ještě o víkendu zněly schodištěm, které vede do nitra dělostřelecké pevnosti Dobrošov, kroky návštěvníků. Teď je vstup do pevnosti uzavřen a na schody dopadají jen kapky vody coby připomínka nedávné bouřkové přeháňky. Celá pevnost utichla a svou pustou betonovou krásou připomínala doby, kdy srub Jeřáb po mobilizaci a následné mnichovské zradě z roku 1938 odešel poslední voják zdejší posádky.

106 týdnů, 94 milionů

Život se však do pevnosti za pár dní vrátí. Místo návštěvníků tu však po dobu dalších 106 týdnů budou bez průvodce procházet dělníci, kteří této významné památce umu a odhodlanosti našich předků vdechnou nový život. Královéhradecký kraj hodlá do opravy pevnosti Dobrošov investovat více než 94 milionů korun.

Jako popová hvězda

„Pro návštěvníky to sice znamená definitivní uzavření na dobu dvou let, ale nemusí se úplně děsit. Už nyní plánujeme náhradní akce. Například v létě tu bude Festival zážitků. A správce pevnosti bude milovníky historie provázet po dalších pevnostních objektech, které tu v pohraničí máme,“ uvedl ředitel Muzea Náchodska Sixtus Bolom-Kotari, který si prý v poslední době s připravovanou a stále odkládanou rekonstrukcí pevnosti připadal jako popová hvězda.

„Naštěstí se už s rekonstrukcí začne, ale v poslední době jsem si opravdu připadal jako popový zpěvák, který vždy nahlásí konec a pak se zase vrátí,“ dodal ředitel muzea, jež se nyní se svými spolupracovníky chystá na dobu, kdy se pevnost opět otevře veřejnosti. „Kromě lepšího zázemí, a to i pro naše zaměstnance, připravujeme zbrusu novou expozici. Ta by měla zahrnovat jak multimediálni prvky, tak i velký model prvorepublikové armády. Ale chystáme i celou řadu dalších překvapení, avšak na to ať si budoucí návštěvníci počkají,“ dodal ředitel s poukazem na to, že se chystají i nové okruhy, které by mohly zahrnout i doposud nepřístupná místa.

Pevnost Dobrošov měla spolu s dalšími dvanácti tvrzemi bránit hranice státu. Stavební práce začaly 13. září 1937 a byly naplánovány na dva roky. Pevnost měla stát téměř 34 milionů československých korun. Dělníci stihli dokončit tři ze sedmi plánovaných objektů.

V období okupace byl srub odstřelován při zkouškách německých zbraní. Nejvíce poničen byl pěchotní srub N-D-S 72, na kterém byla zkoušena nová německá střela Röchling.