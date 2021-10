Nově zmodernizované dopravní hřiště v náchodské části Běloves má za sebou první školní den. Výuku dětí v pondělí dopoledne obohatil policista z dopravního inspektorátu Náchod a policejní preventista.

Nedávno otevřené dopravní hřiště už slouží svému účelu a budoucí účastníci silničního provozu se zde učí, jak se chovat bezpečně na silnici. | Foto: PČR

"Žáci ze 4. třídy ZŠ Červený Kostelec-Lhota si tak měli možnost sami nanečisto vyzkoušet jaké to je, když se setkají při dopravní situaci s policistou. Na pokyny policistů nejen že reagovali správně, ale jejich chování v provozu by v některých případech mohlo předčit i některé dospělé," pochválil odpovědný přístup k výuce preventista Miroslav Mervart. Za zmínku stojí i připomenutí, že pochopili i postavení policisty v případě jeho zapojení do řízení silničního provozu.