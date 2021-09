"Přípravy finišují. Máme registrováno celkem 31 balónů. A výhled počasí vypadá hodně nadějně, pokud nás nebudou trápit ranní mlhy, tak to vypadá, že se bude od čtvrtka do neděle v okolí Rozkoše létat," věří vzduchoplavec a hlavní pořadatel David Línek, který první ročník fiesty uspořádal v roce 2019.

Program fiesty:



Čtvrtek 2. září: 17:30 - start balonů z Ratibořic (let O pohár starostky města Česká Skalice).



Pátek 3. září: 6:30 – start balonů – přelet česko-polské hranice, 17:30 – start balonů z Náchoda (let O pohár starosty města Náchoda), 21:00 - noční hořáková show (balonové žárovky – přehrada Rozkoš).



Sobota 4. září: 6:30 – start balonů (místo bude upřesněno), 17:30 – start balonů z Nového Města nad Metují (let O pohár hejtmana Královéhradeckého kraje)



Neděle 5. září: 6:30 – náhradní let (přelet přehrady Rozkoš).



Přesné informace o místech startů, nebo místech, kde budou posádky horkovzdušných balónů soutěžit, se zájemci dozví z aktualit na webových stránkách akce http://www.25balonu.cz Jednotlivá startovací místa se mohou měnit v závislostech na počasí.

I když by počasí mělo být balonovému létání nakloněno budou muset pořadatelé zřejmě kvůli směru větru řešit změny. "Je možné, že některá místa startů se budou někam přesouvat," upozorňuje, že třeba při předpokládaném startu v Náchodě to vypadá, že bude foukat směrem na Orlické hory a tam by nebylo kde přistávat. "Dnešní podvečerní start v Ratibořicích by ale měl klapnout," říká o lokalitě, která je divácky asi nejatraktivnější. "Balóny poletí těsně vedle sebe na jih přes Rozkoš a směrem k Opočnu."

PODÍVEJTE SE VE FOTOGALERII NA LOŇSKOU FIESTU BALONŮ NA NÁCHODSKU

Vzhledem k tomu, že trasa letu závisí na počasí, upozorňují vzduchoplavci zejména chovatele koní, že by balóny nad některé ohrady mohl zavát vítr. "Některá zvířata jsou citlivá na hluk hořáků, hlavně koně. Balón nejde řídit, letí pouze ve směru větru. Proto se může stát, že se dostane do blízkosti výběhu. Moc prosíme chovatele, aby měli svá zvířata v době letů zavřená, aby nedošlo k nějakému problému. Jedná se o cca 20km okruh kolem Rozkoše," upozorňují pořadatelé. Fiesta 25 horkovzdušných balonů na Náchodsku.Zdroj: Deník / Michal Fanta

Toto upozornění má své opodstatnění v jedenáct let staré nehodě, kdy se po průletu dvou horkovzdušných balónů nad Rychnovkem dramaticky splašili koně ve výběhu soukromého zemědělce a chovatele.

Lucie Janovská má na pastvinách u Vysokova 13 koní. O balónové akci ví, není z ní nijak nadšená, ale respektuje fakt, že každý má nějakého koníčka. "Já mám koně, oni mají balóny, tak se snažíme navzájem respektovat," říká, že své koně do stáje zavírat sice nebude, ale na možnou blízkost horkovzdušných balónů je připravuje.

"Naše koně vozí i malé děti a tak se je snažíme připravovat na veškeré podměty, které by je mohly vyděsit. Než abych činila veřejnost zodpovědnou za naše koně, tak je raději zvykám na veškeré strašáky, ke kterým se dostaneme," říká chovatelka, která je ráda, že ji pořadatel předem na možný průlet upozorní. "V tu chvíli už to je moje starost, abych si koně zabezpečila."

Jak sama prozradila, tak si už vloni pořídila plastového draka, se kterým pár dní před balónovou fiestou běhá po pastvině. Tím koně připraví na to, že něco velkého se nad nimi bude vznášet, ale že si z toho nemusí dělat nijaké starosti. "Celé stádo se stejně jako třeba při bouřce semkne na místě, kde se cítí bezpečně, a koukají jak balony prolétají a všechno je v pořádku," popsala Lucie Janovská, která pro jistotu bude v době balonových startů s koňmi na pastvině.