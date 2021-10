"Díky pozdnímu termínu se závodu účastnili prakticky všichni junioři a většina našich reprezentantů. Na startu se sešlo 27 závodníků, což je pro tak mladou třídu jako je foil velmi dobrá vizitka. Již od první rozjížďky bylo jasné že mládí se jasně dere vpřed a junioři i v takto silném větru diktovali tempo. Česká jednička posledních let Jakub Zíma jen těžce odrážel útoky mládí, a nakonec celkové druhé místo bylo absolutní maximum, kterého mohl dosáhnout. Naprosto suverénní výkon předvedl David Drda, který ve svých 16 letech ukazuje skvělou formu a je jasné že jeho kariéra směřuje na světovou scénu, kde bude moci v dalších letech předvést svůj potenciál," okomentoval závod mužů Jan Skřepek z ČWA.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.