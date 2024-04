Na kus řečí s Miroslavem Donutilem. Divadlo v Červeném Kostelci burácelo smíchy

/FOTO, VIDEO/ Fenomenální vypravěč a známý herec a bavič Miroslav Donutil zavítal v pondělí 8. dubna do červenokosteleckého divadla. Přijel představit jednu ze svých nejnovějších one man show v pořadu Na kus řeči. A měl obrovský úspěch. Diváci se smáli od začátku až do konce. Místa v sále byla vyprodaná včetně přistavených židlí navíc.

Miroslav Donutil v Červeném Kostelci. | Video: Deník/ Regina Hellová