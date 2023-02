„Zájemci o byty se nám hlásí, ovšem narážíme na vysoké úrokové sazby a hůře dostupné hypotéky pro klienty, kteří byty nefinancují z vlastních prostředků,“ konstatoval za investora Rudolf Prouza, ředitel společnosti Realsant ze Žďáru nad Sázavou.

Lidé z jižní části největšího jaroměřského sídliště měli ze svých bytů dlouhé roky výhled na areál bývalého skladu kůží, který zástavbu odděloval od kolejiště blízkého vlakového nádraží. Ze zanedbaného území by se měla postupně stát atraktivní část dvanáctitisícového města ležícího na soutoku Labe, Metuje a Úpy. K modernímu autobusovému terminálu dokončenému před dvěma lety přibydou pouhých několik desítek metrů vzdálené bytové domy, které postaví soukromý investor mezi panelovými domy, skladem stavebnin a Nádražní ulicí.

Na místě, kde dříve býval sklad kůží ZAZ Jaroměř, které se sem vozily ze zahraničí. „Tady je sundávali z palet a prosolovali. Opravdu to nebylo pěkné prostředí. Když pršelo a foukal vítr, byla ve vzduchu cítil sůl a zápach, prášilo se tady,“ zavzpomínal na devadesátá léta minulého století Josef Müller žijící v panelovém domě, který přímo sousedí s prvním objektem projektu Nová Zavadilka.

„Když to zavřeli, byl tady konečně klid, ale zase se z toho stal velký otevřený prostor, kde se scházeli narkomani a bezdomovci. Později se to zkultivovalo a nechalo nějaký čas v klidu kvůli ekologické zátěži, která se odbagrovala a odvezla. Časem tu vzniklo parkoviště, což nám vyhovuje,“ dodal k historii místa, které se nyní začalo měnit.

Lidé váhají kvůli hypotékám

Investorem bytové výstavby je společnosti Realsant ze Žďáru nad Sázavou, která předpokládá dokončení a předání bytů v prvním čtvrtletí roku 2024. Zatím ovšem neví, kdy budou následovat další etapy. „V současné době o tom jednáme,“ uvedl Rudolf Prouza.

Dražší hypotéky prý vytváří určitou bariéru, ale přesto jim prodaných bytů přibývá. „Lidé projevují zájem, ptají se na podrobnosti. Nicméně cítíme, že financování je nyní obecně problematické v celé republice,“ doplnil Prouza, podle kterého se ceny nabízených bytů drží na původní úrovni navzdory zdražování materiálů.

„Při spuštění projektu jsme si stanovili cenovou politiku, kterou držíme. Byty tak v souvislosti s inflací nezdražujeme.“

Prouza vidí přednosti projektu Nová Zavadilka v jedinečném umístěním poblíž vlakového a autobusového nádraží a také s výbornou dostupností dálnice D11. „Není zajímavý pouze pro obyvatele města, ale i pro lidi z Hradce Králové,“ myslí si.

Cihlové domy nabídnou byty s dispozicemi 1 plus kuchyňský kout až 4 plus kuchyňský kout s balkonem, lodžií, terasou nebo předzahrádkou. Stavbaři nyní pracují na čtvrtém podlaží prvního z domů. Na další má společnost Realsant povolení. „Pokračování bude záviset na ekonomické situaci. Všechny čtyři objekty budou stejné včetně počtu bytů,“ doplnil Prouza.

V Hradci Králové za pár minut

Obyvatelé sídliště doufají, že s novou zástavbou přibude i zeleň a příjemnější prostředí.

„Někteří si stěžují, že si budeme koukat do oken, ale jinak nevím o tom, že by byl někdo proti výstavbě. Mě to nevadí, míst na procházky s pejskem je tu dost,“ řekla reportérovi Deníku Gizela Svatošová, která na místě bydlí šest let, a tak si nepamatuje, co tam bylo dříve.

Pochvaluje si bydlení, protože to má blízko do obchodů. „Nádraží je kousek, v Hradci jsem za 12 minut,“ usmála se.

Někteří její sousedé doufají, že by mezi novými obyvateli Jaroměře mohli být i lékaři. Jejich nedostatek patří k častým výtkám místních. „Měli jsme nemocnici, která se zavřela a dnes je tam pár oddělení pro staré lidi. Je to škoda, musíme jezdit do Náchoda nebo do Hradce Králové. Poliklinika se také rozpadá, vznikají tam sice soukromé ordinace, ale všechno se tím nenahradí,“ zamyslel se Josef Müller.

On sám si myslí, že okolí díky tomu bude čistší. „Vyroste tu snad i nějaký park nebo odpočinková zóna, tak uvidíme. Slyšel jsem výhrady, že se budeme s novými obyvateli navzájem dívat do oken, ale podle mě je rozestup dostatečný,“ dodal.

Rodinné domy i více míst ve školkách

V příštích letech se v Jaroměři bude stavět i na dalších místech. Starosta Jan Borůvka zmínil výstavbu rodinných domů Na Vrších a v Cihelnách nebo bytového domu v centru města.

„Je třeba vstoupit do jednání s majiteli pozemků, aby se město mohlo dále rozrůstat. To je otázka zhruba pětiletého výhledu,“ uvedl starosta.

Prý zatím existuje studie na sídliště Na Vrších, která by měla být v budoucnu zapracována do územního plánu. Jaroměř má také zájem oslovit další investory v souvislosti s lokalitou Na Obci, což je střed města u obchodního centra Labe směrem ke Corradu. Do budoucna je tam v plánu nový bytový dům.

„Také Josefov má velký potenciál, který by nám měl pomoci město významně rozvinout. Dovedu si tam představit zónu luxusních bytů. Pro mě je Josefov perla, akorát zatím nevyužitá,“ myslí si Borůvka, podle kterého je v souvislosti s další výstavbou a novými obyvateli zajistit i více míst v mateřských školách: „V současné době se zabýváme možnostmi získání dotací na navýšení jejich kapacity. Možností je výstavba nové školky na Jakubském Předměstí, kde jsou městské pozemky, anebo rozšíření kapacity mateřské školy Na Zavadilce.“