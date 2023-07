„Už jsem však přestal brát nové dospělé pacienty, děti od 14 do 19 let ještě ano, ty nemůžeme nechat bez praktika. Ale nemám již další kapacitu, nestíhám. Na Broumovsku by byli potřeba další kolegové,“ říká Ziad El Jamal, který si pochvaluje fungování své ordinace v suterénu nemocnice.

Ordinace praktických lékařů pro dospělé jsou na Náchodsku obsazené, problém je právě s dětskými praktiky. „Otvírání ordinací pro děti a dorost v nemocnicích je jednou z cest, ale spíše narážíme na to, že lékaře, obzvláště ty dětské, zkrátka nemáme. Je potřeba vytvořit podmínky pro jejich vzdělávání, aby chybějící kapacity postupně nahradili medici,“ konstatuje předseda okresního sdružení České lékařské komory v Náchodě Jan Vodochodský.

Města a obce se mnohdy snaží přilákat lékaře na různé výhody, například v podobě zajištění bydlení nebo odpuštění nájmu ordinací. Podle starosty Police nad Metují však mají mladí doktoři jiné preference.

„Předjednávali jsme možnost nabídky přímého prodeje parcel pro stavbu rodinného domu, které nyní nabízíme formou aukce. Podobné výhody však pro lékaře nejsou až tak zajímavé. Ukazuje se, že je do regionů více přitahuje jejich atraktivita z hlediska nabídky kvalitních škol pro děti nebo kulturního a sportovního vyžití. Máme tady krásnou krajinu, což je samo o sobě výhodou, ale je třeba nabídnout i zázemí. O to se snažíme,“ vysvětluje Škop, který již nyní ví, že v Polici bude brzy problém i s nedostatkem zubařů.

Najít zubaře je téměř nemožné. Kritické je to hlavně na Novoměstsku a Broumovsku

„Jeden je v pokročilém důchodovém věku, další se k němu blíží a netají se tím, že chce skončit. Do budoucna se tedy situace dramaticky zhorší. O nedostatku lékařů jednáme s ostatními starosty i krajským hejtmanem, ale situace je podobná napříč celým Českem. Uvidíme, zda vláda situaci nějakou legislativou zlepší, abychom lékaře zase měli, zejména pediatry a zubaře,“ doufá starosta a vysvětluje, že problém u pediatrů je jiný než u zubařů. Dětští lékaři nejsou, protože ze škol nevycházejí studenti, kteří by se specializovali na pediatrii.

„V poslední době se to už začíná měnit, ale to se projeví až zhruba za deset let. Mezitím je však spousta pediatrů v hraničním věku nad 60 let. Co se týká zubařů, hodně jich pracuje v přímé péči bez vazby na pojišťovnu. Lidé však potřebují mít zubního lékaře napojeného na pojišťovnu kvůli běžné péči, málokdo si dnes může dovolit platit zubaře v přímé péči,“ dodává starosta Škop.

Nedostatek lékařů na Broumovsku často vedl k situaci, kdy lidé vyhledávali služby tamní nemocnice s potížemi, které spadají do kompetence praktického lékaře. Právě to byl důvod, proč tam vznikla nová ordinace.

Královéhradecký kraj chce situaci řešit „od podlahy“ a spustil projekt, který má přilákat absolventy lékařských fakult k praxi praktických lékařů. Spolupracuje na něm se Společností všeobecného lékařství ČLS JEP, Lékařskou fakultou v Hradci Králové a Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

„Praktické lékařství je obor, který je zajímavý široký, má spoustu specifik a nikdy vás nebude nudit,“ láká Kateřina Javorská, praktická lékařka z Nového Města nad Metují, která je koordinátorkou projektu. Během přednášek studentům 5. ročníku medicíny obor přibližuje a zdůrazňuje fakt, že jako jediný přistupuje k pacientovi z pohledu kontinuity péče a v jeho přirozeném prostředí. Studenti na seminářích, ale především díky stážím v ordinacích mají možnost obor blíže poznat.

„Z dostupných zahraničních dat víme, že čím časnější je expozice oboru během studia medicíny, tím spíše se studenti pro daný obor rozhodují,“ doplnila Kateřina Javorská.