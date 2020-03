ONLINE ke koronaviru najdete ZDE

V pátek oznámili hygienici z krajské stanice v Hradci Králové šest nových případů. Dva nové případy jsou na Hradecku a Náchodsku, jeden na Trutnovsku a Jičínsku. Od středy se navýšil počet pacientů v kraji o 24.

Bilance v jednotlivých okresech: Hradecko 22, Náchodsko 14, Trutnovsko 5, Jičínsko 3, Rychnovsko 2.

Královéhradecký kraj ve čtvrtek zaznamenal první oběť nemoci koronaviru. Celkově sedmou v České republice se stal 80letý muž, který ležel ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Měl vážnou onkologickou-hematologickou diagnózu.

Královéhradecký kraj je třetím nejméně zasaženým regionem v České republice. Méně onemocnění COVID-19 má Plzeňský kraj (32) a Liberecký kraj (42). Nejvíce naopak hlásí Středočeský kraj (229) a Praha (414).

Mluvčí Krajské hygienické stanice Veronika Krejčí ve středu oznámila, že s přibývajícími počty onemocnění nebudou hygienici sdělovat detailní informace o jednotlivých případech.

Podle Aleše Cabicara, náměstka hejtmana pro zdravotnictví, připravuje Královéhradecký kraj odběrová místa v dalších nemocnicích. Odběry dosud provádějí Fakultní nemocnice v Hradci Králové a od tohoto pondělí také Oblastní nemocnice Trutnov.

V Náchodě, konkrétně z parkoviště směrem k ARO a příjmu, stavíme zázemí pro odběrové místo formy "drive in", tedy odběr vzorků, aniž byste vystoupili z vozu. To mimochodem bude i v Rychnově a Dvoře Králové nad Labem. Chceme to mít aktivní v pondělí, ale jsme velmi limitováni počtem odběrových sad. Naši lidé je shánějí kde a jak můžou," uvedl Aleš Cabicar. "Při vstupu vás uvítá studentka medicíny, změří vám tělesnou teplotu, dá podepsat čestné prohlášení o pohybu a hlavně se na vás velmi mile usměje," dodal.