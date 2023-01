Jak se volilo právě u vás? Prozradí volební aplikace Deníku.

"Výsledky 1. kola prezidentských voleb a postup kandidátů Andreje Babiše a Petra Pavla do kola druhého není velkým překvapením, takový výsledek jsem asi nejen já očekával. Co je však velmi milým překvapením, je vysoká volební účast, která je důkazem toho, že lidem v naší zemi není lhostejný veřejný život, mají zájem o politiku, nerezignovali, chtějí se angažovat a rozhodovat o tom, o kdo bude naši zemi reprezentovat v následujících pěti letech. To je pro mě jako politika, starostu města, dobrá zpráva. Samotný zájem je tím nejlepším „vysvědčením“ pro nás všechny."

