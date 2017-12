Na odkoupených pozemcích budou i tůně pro kuňky

Zbytka - Mezi Českým Meziříčím a Bohuslavicemi se nachází přírodní rezervace Zbytka. Už pouhý pohled do mapy napoví, že jde o zbytek čehosi, co snad kdysi bylo všude, ale dnes je to už bez nadsázky raritou. Na břehu říčky Dědiny se nachází mozaika přírodovědně velmi cenných luk a drobných lesíků.

Violka vyvýšenáFoto: David Číp

Botanici považují Zbytka za jednu z nejcennějších lokalit východních Čech a ochránci přírody usilují o vykoupení několika pozemků. Chtěli by zde obnovit cenné slatě, střední les a tůně pro kuňky. „Bylo zde nalezeno na sedm set druhů rostlin. Z těch nejvzácnějších můžeme uvést alespoň violku vyvýšenou, huseník hajní či zvonečník hlavatý, z těch atraktivnějších několik druhů orchidejí nebo kosatec sibiřský,“ popisuje Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody a dodává, že pozadu nezůstává ani živočišstvo. „Žije zde řada vzácných druhů brouků, asi nejvzácnějším je nápadně červený lesák rumělkový, motýlů a dalšího hmyzu, plazi a z ptáků například slavík nebo žluva. Co se týká obojživelníků, tak kuňka ohnivá může za to, že jsou Zbytka zařazena mezi evropsky významné lokality,“ vyzdvihuje Jan Moravec. Bohužel změny v hospodaření a změny v krajině během 20. století daly lokalitě nejednu ránu v podobě zalesnění nejcennějších slatin, rozorání části luk či meliorace. Přesto jde stále o nesmírně zajímavé území. Od roku 1994 jsou Zbytka přírodní rezervací. Český svaz ochránců přírody se rozhodl využít nabídky na odkoupení pozemků ve střední části rezervace. Na části pozemků mimo bývalé slatiniště by chtěl obnovit řidší světlejší porost důležitý pro přežití řady druhů vzácného hmyzu, a v malých opukových lůmcích zkusit vytvořit tůně pro kuňky a další obojživelníky. „Zatím máme na výkup něco málo přes sto tisíc korun. Zejména díky kolegům z České botanické společnosti, kteří pojali akci jako memoriál za začátkem letošního roku zesnulého kolegu doktora Aleše Hájka, který výzkumu a snahám o záchranu Zbytek věnoval takřka celý život. Patří jim za to velký dík. Jsme tedy v poločase,“ říká Jan Moravec a dodává, že kdo by chtěl přispět, může tak učinit na účet veřejné sbírky Místo pro přírodu.

Autor: Regina Hellová