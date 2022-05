„Před šesti lety jsme tady den po čarodějnicích seděli a bavili se o tom, jak naložit s tímto prostorem. Karel Štěpánek tehdy navrhl vytvořit na svahu Křížovou cestu. Nechal jsem si dva dny na rozmyšlenou a pak jsem k tomu dal souhlas. Poté jsme oslovili některé umělce, kteří svá díla rok co rok prezentují na čtyřiadvacetihodinové výstavě Drajborna sobě ve Studnici, a také další z Jaroměře-Josefova,“ vzpomíná Křička.

Pak už se zdálo, že nic nebrání tomu, aby se projekt mohl realizovat. Pískovcový materiál autoři získali z okolí Ostroměře u Hořic a kámen z Vyhnánova, což je je malá vesnice u Kohoutova v trutnovském regionu. „Idea i koncept nás nadchly a domníval jsem se, že do dvou let bude vše hotovo,“ uvedl Štěpánek. Bohužel původní plány zhatila už zmíněna covidová pandemie.

Vytvoření Křížové cesta se sice protáhlo na šest let, ale to časově není nic oproti jiným křížovým cestám. „Je tomu 399 let, co byl v Mikulově položen základní kámen první Křížové cesty na území země. Její vybudování trvalo 152 let. To, že to tady trvalo pouhých šest let, je vlastně velký zázrak vzhledem k tomu, o jak velký projekt jde. U zrodu tohoto díla stáli nejen pan domácí Zdeněk Křička, ale také českoskalický malíř Karel Štěpánek a sochař Milan Vácha. Byl to velký úkol, protože její zakladatelé netušili, že budou proplouvat obdobím pandemie, kdy přestaly platit všechny termíny, plánování a možnost osobního setkávání,“ řekl autor úvodního slova Přemysl Štěpánek.

Po představení přítomných umělců, kteří v dolní části cesty postupně prošli pískovcovou bránou zvanou Porta Mortis, jejímž autorem je Zdeněk Křička, se všichni vydali vzhůru, aby se při komentované prohlídce seznámili s jednotlivými díly. Na vrcholu toto putování cestě zakončili u zastavení Porta Vitae – Katedrála, které vytvořil vitrážista Jiří Černohorský.

Součástí slavnostního dne s duchovním přesahem byla mše svatá a požehnání nové Křížové cestě v originálním podání známého římskokatolického kněze a salesiána Ladislava Heryána. „Vy, kteří chcete a máte zájem, pojďte blíž a zúčastněte se tohoto obřadu. Ostatní si třeba zajděte do stanu na pivo,“ řekl na začátku mše kněz, který ji doprovázel písněmi a hrou na kytaru.

„S Křížovou cestou jsem spokojen, ale důležité pro nás bylo a je, abychom měli z tohoto díla radost a mohli se s ním podělit s veřejností,“ říká Křička, který ví, že sochy ve veřejném prostoru bývají někdy terčem útoků různých vandalů. „S tím se ale nedá nic moc dělat a je třeba s tím počítat. Určitě tady nebudu celé dny stát a hlídat, aby se něco nestalo,“ dodal majitel celého prostranství, které přítomné návštěvníky nadchlo.

„Jsem přesvědčená, že projekt Křížové cesty na tomto krásném místě má velký smysl a věřím, že si zde najdou cestu mnozí lidé, které tato tematika zajímá. Jednotlivá díla jsou kvalitní a dobře umístěná do prostoru. Je to rozhodně velká podívaná, která se případným návštěvníkům zcela jistě vryje do paměti a budou Křížovou cestu doporučovat i ostatním,“ myslí si účastnice slavnostního otevření Křížové cesty Jana Marková z Jaroměře.