Kam si zajít na dobré jídlo a nemít opak při placení průvan v peněžence? Mnohé restaurace, bistra a jídelny zvyšují ceny. Pořád je ale na Náchodsku možné najít takové, kde se lze naobědvat do 150 korun. Mezi takové patří Pohostinství u Vlčků, které nabízí domácí kuchyni už déle než dvě dekády. "Začali jsme s tím v roce 2000 když jsem se rozhodl skončit se soukromým zemědělstvím," vrací se ve vzpomínce Vlastimil Vlček na začátek gastronomické kariéry.

Pavlišovský řízek | Foto: Deník

Rodinnou atmosféru pohostinství dotváří skutečnost, že když vcházíte do "lokálu", tak se člověk neubrání pocitu, že jde k někomu na návštěvu. "Jojo, byl to rodinný dům," potvrzuje Vlček. Dotaz, jestli v pohostinství na Pavlišově mají na jídelním lístku Pavlišovský řízek, je z kategorie nošení dříví do lesa. "Samozřejmě že máme," říká vedoucí. Místní specialitu, která se rozšířila a získala na oblibě tvoří řízek, houskový knedlík a kysaným zelí. " A bez UHáÓčka," zdůrazňuje, že univerzální hnědá omáčka na talíř v tomto případě nepatří. "Řízek má být správně vepřový, ale když někdo chce kuřecí, tak s tím není problém. Mastit se má sádlem. Někde dávají i škvarky, ale ty by tam být neměly," doplňuje ke krmi, která zdejší obec celorepublikově proslavila.

Na jídelním lístku patří sice k těm nejdražším pokrmům, ale cena 120,- korun ve srovnání s jinými restauracemi široko daleko více než lákavá. I ceny dalších jídel, kterých je v nabídce kolem dvaceti, mají dvojcifernou podobu - smažený hermelín s oblohou za 70,-, opečená topinka se sýrem za dvacku, langoš s česnekem, kečupem a sýrem za 60,-, kuřecí plátek na žampionech s oblohou za 90,- či utopenec za tři pětky. Ani jednotná cena příloh (brambory, hranolky, krokety, rýže, opečený či americký brambor) za 30 korun nekatapultuje cenu jídla nijak vysoko nad stokorunovou hranici.

Ceny poledního menu letí nahoru. Za řízek k obědu Češi dají i přes dvě stovky

Jak lze udržet takto zákaznicky vstřícnou cenovou politiku? "Nemáme v podstatě zaměstnance," reaguje stručně Vlček. Manželka vaří, maminka vypomáhá a na place se pohybují dva synové. O čistě rodinnou záležitost se ale nejedná. "Když je potřeba, tak povoláme brigádnice," říká, že se jedná o čtyři až pět dívek a mladých žen od 16 do 35 let.

Kromě stabilní klientely se hodně u Vlčků zastavují jednorázoví hosté z řad turistů, kteří okolo projíždějí. Mezi nejčastěji objednávaná jídla patří logicky již zmiňovaný Pavlišovský řízek a smažený sýr - ať už to je niva, hermelín nebo eidam. "Prostě Češi," usměje se.

Ten kdo by si chtěl dát nějaký zeleninový salát, tak má u Vlčků smůlu. "Občas se na to lidi ptají, ale nepochodí. My jedeme českou klasiku a takové věci neděláme," má jasno pan vedoucí.

Čekání na Pavlišov se vyplatí

Dlouhý jídelní lístek je ale zápřah pro kuchyni, kde si všechno dělají sami. Ve frekventovaných víkendových dnech si tak host musí počkat. "V sobotu nebo v neděli se čeká na jídlo třeba i hodinu. Každého na to servírky předem upozorní, ale málokdy se stane, že někdo odejde. Všichni si radši počkají."

Přestože je Pavlišov několik kilometrů od okolních měst (Náchod, Hronov, Červený Kostelec) klientela je tu poměrně stabilní. "Teď v létě tvoří zhruba polovinu hostů turisté, co jezdí třeba do Adršpachu, teplických skal nebo na zámek. Zhruba třetina z nich si dává právě Pavlišovský řízek. Ale někdy je o tuto krmi zájem přímo kolektivní. "Přijelo z Trutnova asi 20 chlapů na kolech, všichni si dali Pavlišov a jedli ho poprvé v životě. Teď tu byla rodina z Pardubic, tři lidi a taky zkusili Pavlišov. Říkali, že mysleli, že se to nedá jíst, a kdyby mohli, tak oškrábali i porcelán na talíři."

Jídlo za dvě stovky? Obavy zákazníků i strávníku na Náchodsku trvají

Cenová politika hostince ale musí brát na zřetel dění na trhu. "Třeba zrovna dneska mi přivezli majolku a zase je o stovku dražší. Takže od pondělí musím zvednout cenu tatarky ze 14 na 16 korun. To se nedá svítit. Nemůžeme být stále na stejných cenách, musíme reagovat na stoupající vstupy," má jasno hostinský Vlček, že ceny se musí odvíjet podle nákladů na nákup

Nad tím, že vedle Pavlišovského řízku existuje i jinak pojmenovaná, ale totožná varianta, jen mávne rukou. "To neřeším," říká na adresu stejného pokrmu, který nabízejí restaurace na sousedním Trutnovsku pod názvem Úpický řízek. "Jednou mi volali z nějaké televize… Jsem je poslal do lesa, že žádný soutěžení a hádání se o to co je čí nebude," říká Vlastimil Vlček a přidává informaci, že primát řízku s knedlíkem a se zelím se připisuje prvorepublikovým časům, kdy zde fungoval hostinec U Kaválků. "Paní Kaválková neměla po ruce brambory, tak udělala řízek s knedlíkem." Podle jeho slov ale nejvíce pro oblíbený pokrm udělal člověk, který si v době, kdy se na Pavlišově před válkou stavěly bunkry, spletl várnice a stavbařům k řízkům místo brambor odvezl knedlíky. Údajně zprvu zaskočeným strávníkům řekl, že když to můžou jíst na Pavlišově, tak to mohou sníst také, že pro brambory znovu nepojede. "Řemeslníci to snědli a prý to nebylo špatné."