"Myslím, že se akce povedla. Měli jsme štěstí na dobré počasí, to nám moc pomohlo. Mluvil jsem s řadou lidí a všechny ohlasy byly kladné. Máme několik nápadů, co by se ještě dalo doplnit do programu na příště. Doufám, že organizačnímu týmu vydrží elán a že za rok bude pokračování," ohlédl se za vydařenou sobotou starosta Martínkovic Jaromír Jirka.