Na polské hranici začaly kvůli summitu kontroly

Náchod - Namátkové hraniční kontroly zahájili na hranici polští celníci a policisté. Trvat mají do 16. prosince. Polsko je zavedlo kvůli mezinárodní klimatické konferenci v Katovicích. Ta se uskuteční od 3. do 14. prosince a bude hostit zhruba čtyřicet tisíc delegátů z celého světa.

Polsko zpřísnilo režim na státní hranici. Tentokrát s ohledem na konání klimatologické konference v Katovicích. Omezení trvá až do 16. prosince. Na snímku je přechod v Náchodě - Bělovsi.Foto: Deník/ Regina Hellová

Lidé, kteří pojedou za nákupem do Polska, tak musí počítat s možným zdržením. Celních kontrol by se ale obávat neměli.

„V souvislosti se summitem nebude celní úřad vykonávat zvýšenou kontrolní činnost zboží v příhraničí s Polskem. Kontrolu osob provádí policie,“ uvedla tisková mluvčí celníků Jitka Fajstavrová.

„Na přechodu jsou pouze Poláci, kteří provádějí namátkové kontroly,“ upřesnila náchodská policejní mluvčí Eva Prachařová. Dodává, že policie bude s polskou stranou spolupracovat pokud bude požádána o součinnost, to znamená, že například pomůže při zjišťování totožnosti.

„Konkrétně policie v Náchodě je připravena řešit komplikace v dopravě,“ pokračuje Prachařová, která doporučuje všem výletníkům do Polska, aby si nezapomněli vzít s sebou doklady totožnosti.

„Přímo na hranicích má Strasz graniczna postavenou budku. Na polské straně je doprava svedena do jednoho jízdního pruhu, rychlost omezena na třicet. O dvě stě metrů dál stála policie a namátkou kontrolovala auta,“ popsala páteční situaci v Náchodě – Bělovsi Kateřina Krutská z Náchoda.

„V pátek jsme byli na nákupech v Polsku, hranici jsme projeli bez problémů, nikdo nás nekontroloval, jen na polské straně stálo policejní auto,“ podělila se s námi o své zkušenosti paní Zdena z Nového Města.

Až do skončení mimořádných opatření by také lidé neměli volně přecházet takzvanou zelenou hranici. Využít musí pouze oficiální hraniční přechody. Například při cestě do Krkonoš nebo Orlických hor tak musíte, pokud budete chtít přejít na polskou stranu, vzít sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.