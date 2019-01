Náchod /FOTOGALERIE/VIDEO/ – Dopravně bezpečnostní akce, které se zúčastnili příslušníci Dopravního inspektorátu Policie ČR v Náchodě, sev pátek 8. říjnaodehrála mezi Náchodem a Jaroměří. Do kontrol byly zapojeny tři desítky policistů, za podpory vrtulníku Letecké služby Policie ČR.

V průběhu tří hodin zaznamenali celkem čtrnáct přestupků, z nichž devět vyřešili pokutou. Zbytek poslali do správního řízení.



Unikátem mezi pokutovanými byl polský řidič osobního vozu Renault, který předjel policejní hlídku zapojenou do dopravní akce, a to na plné čáře. K závažnému přestupku došlo ve Vysokově u Náchoda, před čerpací stanicí Shell. „Řidič si byl jistě vědom, že páchá přestupek. To že předjíždí policejní auto, ale asi netušil. Nebylo totiž označené,“ říká vedoucí Dopravního inspektorátu PČR v Náchodě Pavel Hlaváč.



Polák si kuriózním přestupkem způsobil značné problémy. Na místě byl totiž vyzván k zaplacení kauce ve výši pět tisíc, jinak by nesměl pokračovat v jízdě.



„V případě, že by ji nezaplatil, museli bychom mu zadržet vozidlo,“ vysvětluje šéf náchodského dopravního inspektorátu.

Polák předjel policejní hlídku na plné čáře. Osmdesátiletý řidič jezdí celý život bez pokut

„Řidič u sebe ale tolik peněz neměl, a tak jsme s ním museli dojet k nejbližšímu bankomatu, aby si vybral peníze. Teď ho čeká návštěva Odboru dopravy Městského úřadu v Náchodě. Tam mu bude vrácena kauce a rozhodnuto o výši pokuty. Pokud by se na městský úřad nedostaví, propadne mu pětitisícová kauce,“ dodal Pavel Hlaváč.



Policie zastavila i dalšího řidiče osobního vozu, který pochází z České Skalice. „Nekontrolují mne často, jen asi jednou do roka,“ říká muž a spokojeně se usmívá. Kontrola dokladů totiž proběhla v pohodě a ani dechová zkouška, nesignalizovala žádný problém. „Dýchnout jsem dostal teprve podruhé v životě. A to už řídím pětatřicet let,“ vysvětluje. Zároveň ale přiznává, že pokut už několik dostal. „Asi tak pět, nebo šest. Nevím přesně. Ale nikdy za alkohol, to ne. Hlavně za rychlou jízdu,“ dodal řidič.

Osmdesátiletý řidič bez pokuty

Bez pokuty prošel i další řidič, kterému bude 80 let. Na dotaz Deníku sdělil, že pokutu ještě nikdy neplatil. Motorová vozidla přitom řídí už od svých osmnácti let. „Zatím bez pokuty, což mě těší,“ říká Lubomír Vrzák z Jaroměře.



A přestože již překročil věkovou hranici pro řízení motorových vozidel, za volant stále může. „Chodím na kontroly. K lékařce musím pravidelně jednou za dva roky. Ale protože mám problémy s tlakem, tak tam chodím častěji. Zatím mi ale zdraví slouží, tak řídím,“ dodal muž.

Řidič kamionu nedržel přestávky

Policisté kontrolovali i dodržování bezpečnostních přestávek ze strany řidičů kamionů. Problémy měl polský řidič, který nedodržel bezpečnostní přestávky. Zkrácení přestávek nebo překročení časového limitu jízdy, lze přitom odhalit tachografem, kterým musí být kamion vybaven. „Údaje o průběhu jízdy lze přečíst z tachografického kotoučku, a nebo z čipové karty. To pokud je tachograf digitální,“ říká člen dopravní hlídky Stanislav Máslo. „Častým jevem je, že řidiči povolenou dobu jízdy překračují, a to i o několik hodin. U přestávek je to podobné. Někdy je nemají vůbec, nebo jen velmi krátké,“ dodal. Podle policisty, se však už řidiči naučili falšovat i údaje z tachografu. „U papírových kotoučků si našli způsob velmi rychle,“ říká Stanislav Máslo. „U čipových karet je to složitější, ale už i tam si umí poradit. Zejména se setkáváme s tím, že si pořídí dvě karty. Ty pak střídají podle stylu jízdy, aby přestupky zakryly. Mají ale smůlu. I takovou záměnu karet dokážeme odhalit,“ dodal.

(Jiří Máslo)