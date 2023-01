Nabízí nejen odpočinek, možnost sledovat přímé přenosy z olympijských her vysílané v České televizi, ale i zábavu, řadu vychytávek zaměřených na sport, virtuální realitu, herní konzole a řadu doprovodných aktivit, kino a tematické večery se zajímavými hosty. První den olympijských soutěží se tam potkávali sportovci i veřejnost. Přijely tam plné autobusy dětí ze škol v kraji, z Trutnovska či Rychnovska.

Zažít atmosféru olympiády

Z Markoušovic u Trutnova dorazila padesátka školáků. „Přijeli jsme prožít jeden den na olympiádě tak, aby školáci mohli zažít její atmosféru. Byli jsme se podívat na biatlonu ve Vrchlabí, sjezdovém lyžování na Horních Mísečkách a navštívili jsme Olympijský dům. Byl to zážitek. Jsme škola, která chce umožnit školákům poznat svět nejen přes učebnice a lavice, ale i skrz to, co se děje venku,“ vysvětlil návštěvu mládežnické olympiády třídní učitel Michal Šafránek ze Základní školy Mraveniště v Markoušovicích.

Zdroj: Deník/Jan Braun

Další výprava se žáky 6. až 9. třídy dorazila do Olympijského domu ze ZŠ Javornice na Rychnovsku. „Byli jsme spokojení, byla tady spousta věcí, které si děti mohly vyzkoušet. Nejvíc mě zaujal handbike pro handicapované sportovce,“ hodnotil návštěvu Jan Plašil, učitel tělocviku a zeměpisu. „Byli jsme se podívat na biatlonu ve Vrchlabí. Máme výborné vedení školy, které nám umožnilo jet se podívat s celým druhým stupněm. Vypravili jsme speciální autobus. Děti viděly, kam to můžou třeba jednou dotáhnout sportovci, je to inspirace,“ dodal.

Ve Špindlerově Mlýně je pro sportovce i veřejnost otevřený Olympijský dům.Zdroj: Deník/Jan Braun

Návštěvníci Olympijského domu si můžou vyzkoušet venkovní laserovou biatlonovou střelnici, trenažéry simulující různé sporty nebo ve virtuální realitě zažít koulovačku v suchém triku či prozkoumat nejstřeženější místa Jaderné elektrárny Dukovany. Užít si můžou zábavu na herních konzolích.

„V Olympijském domě se mi líbilo hodně. Je to super, něco jiného než normální výuka. Zaujal mě handbike pro handicapové sportovce a hokej. Olympiáda je hezká akce, navíc napadl sníh, tak se to povedlo. Zážitky budou pozitivní,“ líčil sedmák Václav Mihulka ze ZŠ v Javornici.

Puzzle i hokej

Do Olympijského domu se vypravila také paní Šárka z Vrchlabí s dvěma vnoučaty. „Je to dobře udělané. Přijeli jsme se podívat s vnoučaty, aby viděla, jak vypadá sport, co by do budoucna mohla dělat. Zkusili jsme snowboard, skládání puzzle a hokej,“ řekla.

Olympijský dům ve Špindlerově Mlýně je otevřený denně od 9 do 21 hodin do čtvrtka, kdy olympiáda vyvrcholí. Vstup je zdarma. Jeho součástí je výstava k dvaceti letům dětských olympiád v Česku mapující všechny ročníky akce.

Podle koordinátora Olympijského domu Kamila Pavlinského z Českého olympijského výboru (ČOV) slouží místo v hotelu ve špindlerovském Bedřichově také k tomu, aby se mladí sportovci něco naučili o olympijských hodnotách, jakými jsou respekt, přátelství, fair play. „Chceme jim ukázat, že je to něco víc než jen sport, že se můžou poznat mezi sebou. Chceme, aby poznali, že tato olympiáda není jen o sportu jako běžné turnaje a mistrovství, kterých zažili hromadu,“ uvedl.

Medailové ceremoniály

U hotelu VZ Volazera na parkovišti se budou od úterního večera konat medailové ceremoniály. „Konání medailových ceremoniálů i fakt, že v hotelu bydlí tři ze čtrnácti krajských výprav, přispěly k tomu, že jsme Olympijský dům vybudovali právě tady,“ vysvětlil Pavlinský.

Hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček byl z Olympijského domu nadšený. „Přeji si, aby si návštěvníci užili všechny atrakce, které jsou zde připraveny. Doufám, že se tu budou hojně setkávat a vytvoří se tady i mnoho přátelství,“ uvedl nejvyšší představitel pořádajícího kraje.