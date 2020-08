Místo ní má po prázdninách nastoupit její dosavadní zástupce Petr Valášek. Střídání stráže, které tento týden posvětila i krajská rada, má však v sobě pachuť zákulisních bojů na které si chce posvítit i ombudsman Stanislav Křeček. Na něj se obrátila sama Jitka Kočišová, která se kvůli volbě dostala do sporu se svoji nadřízenou – ministryní krajského školství Martinou Berdychovou. Podle Košičkové, jež se zúčastnila taktéž výběrového řízení, nerozhodovaly zkušenosti, ale věk.

„To jsem se později dozvěděla, že na výběrové komisi bylo jedním z členů řečeno, že mám již důchodový věk a ze zkušenosti ten člověk ví, že když na moji pozici dosadí mladšího, tak se to vše rozhýbe. To je dle mého jasná diskriminace kvůli věku. Zkrátka mě kvůli němu odkopli,“ míní odstupuvjicí ředitelka, která se se svým podezřením obrátila i na kancelář ombudsmana.

Další kroky, například v rovině občanskoprávní však činit nehodlá. „To se opravdu nechystám. Počkám si, co v celé věci učiní ombudsman a podle toho se budu řídit,“ dodala žena, jež si svého nástupce velmi váží, ale poukazuje na to, že Petr Valášek má kromě povinností ve škole i vlastní podnikatelské aktivity.

„Provozuje v Jaroměři větší firmu. A docela by mě zajímalo, jak může podnikatel zvládnout řízení školy,“ podivila se nad souběhem funkcí svého nástupce Jitka Kočišová. Petr Valášek, který se dle Živnostenského rejstříku věnuje truhlařině, nevidí v tomto souběhu žádný problém.

„Nejsem žádný velký podnikatel. Ale to, jestli mám či nemám firmu, je čistě moje soukromá věc a nikoho to nemusí zajímat. Jsou to věci, které se školou nemají vůbec nic společného,“ řekl Deníku Petr Valášek, který nicméně ocenil dosavadní práci své předchůdkyně a chce pokračovat v její práci.

Do celé věci se vložila i kancelář ombudsmana, která na začátku týdne poslal hejtmanu Jiřímu Štěpánovi dopis, kde žádá o vysvětlení celé záležitosti, a to hlavně s ohledem na údajnou věkovou diskriminaci.

„Dopis jsem obdržel. Pana obudsmana zajímá hlavně konkrétní výroky ohledně věkové diskriminace. Já jsem však nebyl výběrovému řízení přítomen a celou věc jsem předal paní Berdychové, která na dopis ombudsmanovi odpoví,“ uvedl hejtman, který by se také rád dozvěděl, co vše se u výběrové komise dělo a uvažuje o tom, že všechny její členy nechá kvůli vyjasnění celé záležitosti zbavit mlčenlivosti.

Tu zatím dodržuje i Martina Berdychová, která se k celé záležitosti vyjádřila na sklonku minulého týdne, kdy Deníku řekla: „Jednání konkurzní komise na ředitele školy je neveřejné a ani se ten výsledek nijakým způsobem nezdůvodňuje,“ reagovala náměstkyně hejtmana. „Ředitele vybíráme na dobu dalších šesti let. To je asi tak jediné, co vám k tomu mohu říct.“

Celá kauza ohledně údajné věkové diskriminaci nenechala chladnou ani opoziční hnutí ANO. "Je to vážná situace. Pokud se podezření nepodaří vyvrátit, vyzývá zastupitelský klubu hnutí ANO náměstkyni hejtmana pro oblast školství, kultury a sportu Martinu Berdychovou k rezignaci,“ komentuje situace krajský zastupitel hnutí ANO Miroslav Kodydek.

Podlě něj podivné, že krajská radní pro školství Martina Berdychová je v Jaroměři členkou školské rady a za celou dobu svého působení nevznesla žádnou námitku k její práci.