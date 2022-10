Místní Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie se stala na tři dny centrem mezinárodního gastronomického umění. Konal se zde totiž druhý workshop s podtitulem „Krkonošská kuchyně“.Zdroj: Tadeáš Kučera

Workshopy se skládaly ze dvou etap. Ta první probíhala v polské Karpaczi, druhá pak na české straně v Teplicích nad Metují. Účastníci přijeli ze šesti středních škol zabývajících se gastronomií – tři z Královéhradeckého kraje a tři z Dolního Slezska. Konkrétně z každé střední školy jeden učitel odborného výcviku a s ním dva žáci. Celkem zde připravovalo krkonošské menu 12 šikovných mladých gastronomů. „Na druhý česko-polský workshop dorazili zástupci středních gastronomických škol z Nové Paky, Hradce Králové a samozřejmě tu je zastoupena i naše škola. Ze sousedního Polska účast přijali žáci a učitelé z Karpacze, Biedrzychowic a Bożkowa,” upřesňuje ředitelka Petra Jansová. „Nečekal jsem, že se akce bude konat na tak krásném a klidném místě. Mohli jsme se tu, v moderně vybavené cvičné kuchyni, plně soustředit na veškeré aktivity související s přípravou krkonošských pokrmů pomocí moderních gastronomických trendů,” popisuje budoucí kuchař Michał Krzeczowski z Karpacze.

Workshopy vedli odborníci na slovo vzatí – šéfkuchaři z renomovaných hotelů. Společně se studenty připravovali zajímavé známé i měně známé pokrmy z oblasti Krkonoš na polské a české straně regionu. Pro žáky, kteří se workshopu účastnili, to znamenalo skvělou zkušenost, jak získat nové znalosti a dovednosti od těch nejpovolanějších mistrů z oboru. „Spolupráce s odborníky z praxe se mi líbila nesmírně. Z počátku jsem se obával. Nevěděl jsem, co mě čeká, ale bylo to naprosto zbytečné. Všichni jsme si na sebe rychle zvykli, v kuchyni panovala příjemná přátelská atmosféra, často jsme se i dobře pobavili a zasmáli. S šéfkuchaři se mi pracovala výborně, vše bylo skvěle rozděleno, naplánováno. Rozhodně jsem se tu naučil mnoho nového,“ rekapituluje svůj třídenní vzdělávací pobyt Tomáš Dušek z hostující školy v Nové Pace.

Pozvaní hosté se mohli těšit na mnoho dobrého jídla a různých laskomin. Z předkrmů vzpomeňme například smažená vejce s nudlemi či uzený vepřový jazyk s pečenou švestkou a křenovou pěnou. Z polévek – jak jinak než krkonošské kyselo a kulajda. Na jídelníčku jsme však našli také třeba amura na červené čočce, králíka s lékořicovou omáčkou, krkonošský hubník, kachní srdce na smetaně nebo sejkory s lískovými jádry v medu a mnoho dalšího. „Krkonošská kuchyně je bohatá, zajímavá, ale trochu nedoceněná,” myslí si šéfkuchař Jan Péter, jeden z odborných lektorů na této akci. „A my se snažíme poukázat na to, že i takové klasické jídlo, jako třeba kulajda, se dá připravit pomocí moderních technik nově a zajímavěji. A to nás baví,” dodává Péter. „Každý kuchař by měl vědět, co nabízí jeho region a používat regionální produkty. Mám na mysli maso, mléko nebo sýry z místních farem. A právě to my vštěpujeme a říkáme těmto mladým začínajícím kuchařům,” doplňuje šéfkuchař a odborný lektor Oskar Klenert.

Celé třídenní snažení bylo zakončeno slavnostním rautem, který se skládal právě ze všech možných krkonošských pokrmů a dobrot připravených skupinou česko-polských žáků pod odborným vedením šéfkuchařů. „Asi nejzajímavější pro mě byla příprava kachního srdce na smetaně nebo králíka s lékořicovou omáčkou. Takovéto kombinace jsem vůbec neznal. Ale výsledek byl perfektní,” říká polský student Kacper Palczak.

Organizaci celého projektu převzala Samospráva Dolnoslezského vojvodství, a to v rámci partnerství s Královéhradeckým krajem. „Akce tohoto typu jsou velmi významné. My v Polsku totiž klademe velký důraz na rozvoj učňovského školství. Jsem moc spokojen, že tato česko-polská interakce existuje. Dokonce jsme už s některými řediteli českých středních škol hovořili o další možné vzájemné spolupráci,“ říká zástupce ředitele odboru sociálních věcí Dolnoslezského vojvodství Rafał Olejarz. Českou stranu zde reprezentoval náměstek hejtmana pro školství a sport Královéhradeckého kraje Arnošt Štěpánek. „Já jsem velmi rád, že se nám daří vzájemné vztahy s polským partnerem rozvíjet nejen v oblasti gastronomie, ale i v dalších sférách. Na žácích z obou stran bylo vidět, jak si to tady užili, jak se snažili vzájemně dorozumívat a jak chtěli uspět v cizím prostředí,“ hodnotí Štěpánek.

Na slavnostní zakončení byli pozváni mnozí hosté nejen z Královéhradeckého kraje a Dolnoslezského vojvodství. „Na podobné akce jezdím moc rád, protože mají rozhodně smysl. Jsem totiž původním povoláním učitel a vidím velký význam ve sdílení zkušeností mezi českou a polskou mládeží,“ říká Błażej Szymczak, vedoucí oddělení rozvoje škol. Do teplické školy přijelo na sedm desítek hostů, kteří chválili šikovnost žáků a pochutnávali si na připravených delikatesách. „Já jsem hodně vnímavý na atmosféru. A tady je silně vidět, jak ze studentů i mistrů září spokojenost. Je více než patrné, že si to tady v Teplicích skvěle užili. A to je ta nejlepší vizitka celého projektu,” doplňuje náměstek hejtmana.

„Dle mého názoru vše klaplo přesně tak, jak jsme si představovali. Všude panovala přátelská a uvolněná atmosféra. Usměvaví polští i čeští žáci, jejich chuť a nadšení, pochvalná slova návštěvníků závěrečného rautu jsou toho dokladem. Zkrátka ta námaha stála za to,“ uzavírá spokojená ředitelka školy Petra Jansová.

