Na prvním letošním trhu nabízeli zboží tři prodejci a o všechny byl mezi zákazníky zájem. „Jak teď každý den nestrčím ruce alespoň na chvíli do hlíny, tak jsem celá nesvá,“ vybírá si sadbu žena středního věku u stánku Pavla Bartoše z Brzic, který ráno vyrovnával bedny s okrasnými květinami i sadbou. „Miluji ten váš ořechový chleba. Je sice dražší, ale je jako dort,“ zněla od vedlejšího stánku chvála na jeden z výrobků polické pekárny. „Na ty vaše jitrnice se mi sbíhají sliny už od rána,“ směje se urostlý chlapík na prodavačky v pojízdné prodejně masa a uzenin. Prvního farmářského trhu po delší odmlce využily desítky a desítky kupujících, které neodradilo ani sychravé počasí a nakázané regule.

Nejrychleji se zaprášilo po čerstvém pečivu, které přivezli z Kvíčerovské pekárny. „Nejvíce šel na odbyt klasicky chleba – žito-pšeničný, kváskový, nebo speciály - ořechový a škvarkový,“ říká Iva Špačková. Celkem rychle prý mizely i rohlíky, housky a sladké koláče. „Tohle je jinak plný,“ přelétla pohledem téměř prázdný dlouhý pult, kde bylo jen pár různých bochníků chleba. „Byl to fofr, museli jsme docela pohnout, aby se nám tu netvořila fronta. Když přijde třeba pět lidí najednou tak to musí odsejpat,“ odhaduje, že pro pečivo si přišlo rozhodně více než sto zákazníků.

Zákazníci se na své prodejce těšili – naposled u nich mohli kupovat na konci ledna. „Lidí chodí dost, je vidět, že už jim trhy chyběly. Byla to dlouhá pauza – bylo příjemné, že nás tady vítali,“ potěšil Ivu Špačkovou návrat na jedno z prodejních míst.

V sousedství pekařství nabízel rostliny pro užitek i potěchu Pavel Bartoš z Brzic. „Prodává se sadba, kedlubny, saláty i bylinky – majoránka, libeček, máta, kudrnka. Také jahody lidé dost berou a stejně tak trvalky. Moc velký výběr ještě ale nemám, protože na všechno ostatní je ještě zima. Pokud to nemají možnost dát do skleníku, tak musí počkat až bude tepleji, jinak by to namrzlo,“ říká prodejce, který jezdí na trhy po celém kraji. „Šantu kočičí nemáte náhodou,“ vyzvídá starší paní. „Bohužel, tu vozím málokdy,“ nemohl Pavel Bartoš sloužit, ale pomohl radou, kde by si ji mohla obstarat.

Nejvíce to vonělo u pojízdné prodejny z Vlčkovic v Podkrkonoší. „Lidi říkali, že se nemohli dočkat. Nejvíce se prodávaly jitrnice, prejt, tlačenka, klobásy, šunka… Ale jde tady na odbyt v podstatě všechno. Od ledna jsme tu nebyli a bylo vidět, že jsou po našich výrobcích lidé vyhladovělí,“ usmívá se Romana Petrásková nad chladící vitrínou, kde jednoznačně převažují produkty vlastní výroby. „Do teďka jsme se pomalu nezastavili, během tří hodin přišlo více než 150 nakupujících,“ přelétne pohledem záznam prodaných položek Jarmila Martínková.

Trhy se mohou opět konat od začátku tohoto týdne, zelenou jim dala vláda díky zlepšení epidemiologické situace. Deset týdnů byly trhy zakázané, předtím mohly nějaký čas probíhat jen v omezeném režimu. Prodejci i zákazníci se shodovali, že znovuotevření trhů provázela veselá atmosféra a dobrá nálada. „I my jsme se těšili, lidi jsou rádi, že někam mohou. Trhy dlouho nebyly, trhovci jsou šťastní, že konečně mohou prodávat, zákazníky rádi vidí. I když počasí by mohlo být lepší, prostě jsme šli,“ svěřila se nakupující, která u každého stánku něco nakoupila.