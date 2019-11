Ve východní části Čech bude v pátek a v sobotu ráno foukat silný vítr. V nárazech přechodně dosáhne rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině a může lámat větve a stromy. Informoval o tom dnes Český hydrometeorologický ústav.

Následky silného větru. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Podle meteorologů bude vítr zesilovat před studenou frontou, která bude postupovat ze západní do střední Evropy. Počítat by s tím měli od dnešní půlnoci do sobotních 06:00 zejména obyvatelé Libereckého a Pardubického kraje, Vysočiny a východních okresů Středočeského, Jihočeského a Královéhradeckého kraje.