Východní Čechy – Tradiční období nachlazení a chřipek je tu. Někdo spoléhá na léky, jiný zase výhradně na přírodní medicínu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK / Archív

Jedním z významných preventivních pomocníků jsou i výrobky pocházející od včel. „Proti nemocem i chřipce je výborný med, to je známé odjakživa. Nemůžete jej samozřejmě použít, když už máte horečky, ale jako prevence je vynikající,“ upozorňuje včelař Pavel Průša.



Nejlepším receptem je podle něj zázvorový čaj. „Když si dáte čaj se zázvorem, medem a citronem, tak to je vynikající medicína i na artrózu kloubů u ruky, to mám sám vyzkoušené. Na bolení v krku pak doporučuji propolisové tablety kombinované s propolisovými kapkami ve spreji, to je vynikající,“ doporučuje Průša.



Propolisové kapky se jinak dají použít i jako ústní deodorant, proti parodontóze nebo na drobné popáleniny. A pokud by se chtěl člověk zahřát i zevnitř, doporučuje včelař i medovinu. „Pije se horká, ale ne svařená, je úplně vynikající,“ uzavírá včelař. (ada)