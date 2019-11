/VIDEO, FOTOGALERIE/ V Náchodě na Masarykově náměstí se s pokorou a nadějí sešli 17. listopadu lidé všech generací. Od rozverných dětí, které svobodný život přijímají se samozřejmostí a lehkostí, až po pamětníky, v jejichž očích by se dalo ledacos číst.

Vzpomínková akce na listopad 1989 v Náchodě. | Video: Deník/ Regina Hellová

„Určitě jste se alespoň na malý okamžik zamysleli, co jste v tento den před třiceti lety dělali, kde jste byli, jak jste tuto osudovou chvíli prožívali. A také jestli ty tři desítky let stály za to - díky tomu, že můžeme cestovat, říkat svůj vlastní názor,“ zamýšlel se starosta města Jan Birke.