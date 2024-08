Tyto úpravy reflektují požadavky cestujících, obcí, škol a zaměstnavatelů a jsou navrženy na základě sledování provozních ukazatelů. Změny se dotknou především školních spojů a víkendových tras, aby lépe vyhovovaly potřebám cestujících.

Informace o změnách jízdních řádů od 1. září 2024

Náchodsko, Jaroměřsko

S ohledem na vysokou poptávku po přepravě v odpolední špičce mezi Náchodem, Českou Skalicí a Jaroměří dochází k posílení provozu na lince 306 o rychlíkový spoj jedoucí v pracovní dny školního vyučování ve 13:45 z Náchoda přímo do České Skalice a Jaroměře. Spoj dále pokračuje do Hradce Králové a Pardubic. Naopak dochází ke zrušení spoje s odjezdem ve 12:45 po trase linky 305 z Náchoda přes Nové Město nad Metují do Hradce Králové.

Mezi Červeným Kostelcem a Náchodem dojde k posílení kapacity v přepravní špičce během školního období. Nově je zaveden spoj, který pojede přes Červený Kostelec v 7:16 do Náchoda přes Horní Radechovou a v opačném směru spoj ve 13:50 z Náchoda do Červeného Kostelce po zrychlené trase.

Novoměstsko

Dochází ke zrušení spoje s odjezdem ve 12:45 po trase linky 305 z Náchoda přes Nové Město nad Metují do Hradce Králové. Tento spoj má náhradu do 15 minut mezi Náchodem a Novým Městem nad Metují, do Hradce Králové jedou spoje po lince 305 ve 12:15 a 13:15.

Jičínsko, Hořicko

Vzhledem k vysoké poptávce po přepravě mezi městy Hradec Králové, Hořice a Jičín během ranní špičky bude ve dnech školního vyučování zaveden nový rychlíkový spoj na lince 504, který pojede v 6:45 z Hradce Králové do Jičína. Zpět pojede také ve dnech školního vyučování v 8:05 z Jičína do Hradce Králové.

Nové spoje na lince 530 pojedou v pátek v 11:31 z Lázní Bělohrad do Hořic, zpět ve 12:45 z Hořic do Lázní Bělohrad, kde na tento spoj navazuje spoj linky 530 ve 13:05 až do Nové Paky. Zavedení nových spojů by mělo zabránit pátečnímu přeplňování spoje linky 530 s odjezdem ve 12:37 z Hradce Králové do Špindlerova Mlýna v úseku Hořice - Lázně Bělohrad - Nová Paka.

Na lince 520 bude v pracovních dnech na svém odjezdu opožděn spoj v 15:27 z Lázní Bělohrad, díky tomu bude cestujícím v Lázních Bělohrad umožněn přestup ze spojů linky 530 z Hradce Králové s příjezdem v 15:26 a z Nové Paky s příjezdem v 15:29. V Miletíně bude umožněn přestup z linky 522 z Hořic s příjezdem v 15:50.

O sobotách a nedělích bude na svém odjezdu opožděn spoj linky 723 z Kopidla do Mladé Boleslavi, díky tomu bude umožněn přestup z vlaku Sp 1531 „Český ráj“ z Prahy s příjezdem v 10:15 do Kopidlna.

Rychnovsko, Kostelec nad Orlicí a okolí

Na základě dlouhodobého požadavku obcí se podařilo uspíšit školní spoj linky 220 Kostelec nad Orlicí - Rychnov nad Kněžnou a navazující spoj linky 221 Kostelec nad Orlicí - Olešnice - Hřibiny - Ledská - Častolovice - Kostelec nad Orlicí tak, aby autobus přijížděl ke školám v Rychnově nad Kněžnou v dřívějším čase.

Ranní školní spoj z Kozoder a Koryt do Kostelce nad Orlicí přebírá linka MHD Kostelec nad Orlicí. Díky tomu je zaveden rychlíkový školní spoj v 7:24 z Kostelce nad Orlicí, který jede přímo do Rychnova nad Kněžnou a k tamějším školám.

Víkendové spoje linky 201 Rychnov nad Kněžnou - Rokytnice v Orlických horách budou začínat a končit svoji trasu v Rychnově nad Kněžnou u železniční stanice.

Spoj linky 115 Hradec Králové - Rychnov nad Kněžnou, se současným odjezdem v 6:00 z Hradce Králové, bude uspíšen o 10 minut na odjezd v 5:50. Z Častolovic pojede již po trase linky 225 přes Tutleky a Rychnov nad Kněžnou do Skuhrova nad Bělou. Cestující směřující do Doudleb nad Orlicí a Vamberka si v Kostelci nad Orlicí přestoupí na spoj linky 208 s pravidelným odjezdem v 7:00.

Hradecko

Na lince 104 bude v pracovní dny spoj v 6:56 z Nechanic do Hradce Králové nově zajíždět do obce Kratonohy.

Na linkách mezi Novým Bydžovem a Hradcem Králové bude nově posílena kapacita na spojích dvěma velkokapacitními autobusy – jedním u dopravce nově zařazeným a druhým převedeným z Jičínska.

Novobydžovsko

S ohledem na páteční přeplňované spoje po skončení výuky v Hlušicích budou zavedeny nové spoje na lince 150 (jedou v pátek): ve 12:05 z Nového Bydžova do Hlušic a v 12:17 z Hlušic do Nového Bydžova.

