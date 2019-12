Pondělí byl první pracovním dnem od spuštění systému a tak jej provozovatel vnímal jako zatěžkávací zkoušku. V pět ráno dorazil do prostoru hraničního přechodu v Náchodě-Bělovsi i Pavel Chrastil, který na svém mobilním pracovišti vydával nové satelitní jednotky. „Vstával jsem před třetí hodinou ranní,“ prozradil, že do Náchoda přijel z Prahy. „Ráno bylo sice docela mrazivý ale hned mě rozehřáli kamioňáci z Polska, Ruska a dalších zemí. Bylo tady tolik kamionů, že jsem měl problém se mezi nimi s autem proplést,“ popsal situaci předcházející svítání. „Vzhledem k tomu, že brzy ráno měli na benzince ještě zavřeno, tak se mi tady vytvořila docela fronta,“ říká, že ve srovnání s nedělním ránem, kdy začal nový mýtný systém platit, byl včerejšek o poznání hektičtější. „Během tří hodin jsem prodal 40 jednotek, což je zhruba tolik, kolik jsem minulý týden prodal za dva dny. S registrací trvá vydání jedné palubní jednotky okolo deseti minut, bez registrace dvě až tři minuty, “

Jak Deníku potvrdil i mluvčí nového systému Czech Toll Miroslav Beneš, byla situace v Náchodě prakticky odrazem celorepublikového stavu. „Od pondělních brzkých ranních hodin jsme zaznamenali zvýšenou aktivitu na obchodních místech, která jsou vytížena tak na 85 až 90 procent,“ uvedl. „Všude byl ale volný průjezd, jen v Lanžhotě jsme měli chvilkovou frontu. Průjezd přes Náchod je plynulý,“ doplnil.

Paradoxní je, že nejčastější dotaz řidičů směřovaný výdejce jednotek se netýkal nového systému, ale toho dosluhujícího. „Takřka všichni se mě ptali, jestli mi mohou vrátit ty staré krabičky. Ty my ale nevybíráme, tu povinnost mají támhle na benzince,“ podíval se směrem k nedaleké „shellce“, kde před patřičným okénkem netrpělivě přešlapoval asi tucet řidičů.

Nepodcenili přípravu

Vzhledem k tomu, že někteří řidiči nebyli od svých zaměstnavatelů dostatečně informováni o tom, co registrace do nového systému obnáší, musel Pavel Chrastil několikrát sáhodlouze vysvětlovat, že po zapsání poznávací značky auta se vše už děje automaticky. „Někteří vůbec nechápou anebo nechtějí chápat o co jde, jak to funguje. Ráno se tady málem kvůli tomu poprali,“ prozrazuje, že mezi šoféry občas zavládla nervozita. „Řidič, kterého jsem vyřizoval, se ptal zdlouhavě na nějaké detaily k systému. Stálo za ním dalších asi osm šoférů a ti na to neměli nervy, tak na sebe začaly halekat,“ prozrazuje s úsměvem ranní příhodu.

Spokojený s přechodem na nový systém byl i generální ředitel společnosti CzechToll Matej Okáli. „Nepodcenili jsme přípravu, obchodní místa pracují na maximum a řidiči vozidel opouštějí po registraci rychle parkoviště tak, aby uvolnili místo ostatním řidičům. Dopravní policisté nám pomáhají řídit dopravu tak, aby nedocházelo k žádným nebezpečím. To jsou tři klíčové faktory, díky kterým v tuto chvíli nečelíme zásadním dopravním komplikacím,“ uvedl.

V akci jsou i celníci z oddělení kontroly zpoplatněných komunikací. Jejich úkolem je zjišťovat, zda vozidla nad 3,5 tuny mají vyřízeny potřebné náležitosti. Celníci z tohoto oddělení mají k dispozici tři hlídkové vozy. „Všechny tři hlídky jsou neustále v terénu mezi na celém kontrolovaném úseku dálnice D11 od Hradce Králové po Prahu a na silnici I/33 mezi Náchodem a Hradcem Králové,“ uvedla tisková mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj Jitka Fajstavrová. Dopravcům, kteří nebudou registrováni, hrozí pokuta na místě pět tisíc a ve správním řízení až sto tisíc korun.

Do systému je aktuálně registrováno 319 tisíc automobilů, tedy 70 % z očekávaného počtu. Vydáno je přibližně 215 tisíc palubních jednotek. Na hraničních obchodních místech stojí takřka výhradně řidiči zahraničních vozidel. Důvod, proč řidiči neměli při vjezdu na zpoplatněné komunikace jednotku předem, je jednoduchý. Majitelé aut či firmy to nechtěli řešit v předstihu a pouze řekl řidičům, ať si vyřídí přechod na nové mýto při vjezdu do Česka. Někteří řidiči v kabině vozí i desítku různých palubních jednotek, aby mohli jezdit po evropských dálnicích.

Jiří Řezník