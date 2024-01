Přestože prostředí v areálu má do lázeňského klenotu zatím hodně daleko, i včera se za oknem úpravny vody pracovalo. Montáž technologie sice měla být dokončena zhruba před měsícem, ale práce se o pár týdnů protáhnou. „Stavba se lehce prodloužila a za podmínek, které tam ještě nedávno panovaly, nebylo možné nastěhovat technologii," potvrdil Deníku po včerejším kontrolním dni náchodský místostarosta Jan Čtvrtečka. „Přístavba úpravny, která stojí u secesního pavilonu, je již dokončena. Nyní se zde intenzivně pracuje na propojení technologie úpravny. Předpokládáme, že v první polovině února by se to mohlo spustit," prozradil místostarosta, že Ida by mohla téci už za několik málo týdnů. Situaci nekomplikuje ani současné mrazivé počasí, protože hlavní práce se nyní odehrávají v budově.

Jsou to dva roky a dva měsíce, kdy náchodští zastupitelé jednohlasně schválili nákup pozemků a souvisejících staveb v areálu starých lázní v Bělovsi od společnosti Priessnitzovy léčebné lázně z Jeseníku. Nákup areálu do vlastnictví města umožnil zapojit do obnovy a rozvoje lázeňství i historicky známé a osvědčené léčivé zdroje Ida, o které město dlouhodobě usilovalo.

Aktuálně je ještě potřeba uvést do použitelného a důstojného stavu prameník Jakub, kam si budou moci lidé opět po zhruba osmi letech chodit pro Idu. Ten po svém uzavření v roce 2015 neutrpěl prakticky žádné újmy, ale nevyužívaná „kaplička" odolávala jen do loňska, kdy se na ni zaměřili vandalové. „V roce 2023 se někdo rozhodl, že to zlikviduje. Proto jsme tam umístili bezpečnostní kameru napojenou na městskou policii. Uvnitř jsme už ale začali s úpravami interiéru - vracíme tam pítko, vymalovalo se a budeme tam vracet lavice. Nyní je na řadě oprava oken a dveří, aby to na první spuštění bylo všechno v pořádku," věří Jan Čtvrtečka, že v polovině února by vše mohlo být připravené na spuštění.

Ida by se tak mohla vrátit po osmi letech. „Takových lokalit moc není, aby na tak malém prostoru jsme mohli nabídnout jak běloveské bublinky, tak Idu. A kdyby jednou se to podařilo, tak by tu mohla téci i Hedva. A tři různé minerální vody na takto malém území by byl poměrně unikát," zmínil místostarosta Čtvrtečka a zabrousil i do historie, kdy tekla minerálka i u náchodského pivovaru Primátor.

Město Náchod je již bezmála rok vlastníkem ochranných známek „IDA“, ale proces převodu od majitele stáčírny ještě není zcela uzavřen. Známky jsou však i nadále předmětem soudního sporu s bývalým majitelem. Podle informací Deníku je ale jedno jisté - bývalá stáčírna se ke svému poslání - plnit minerálku Ida do lahví - už nevrátí.

