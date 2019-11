Metujka nebo Náchodka? Běloveska či Vostrá? To jsou jen čtyři z celkem deseti návrhů jmen pro minerální vody, kterou budou moci zájemci ochutnat už za dva týdny a jeden den v nově se rodících lázních v Náchodě-Bělovsi.

15. prosince od 13 hodin si v Malých lázních budou moci lidé ochutnat novou minerálku. | Foto: archiv Města Náchod

Výstavba Malých lázní se na přelomu listopadu a prosince přehoupla do závěrečné fáze. Kolonáda, instalace nových pítek, venkovní relaxační lázeň, usazení odarsenovacího zařízení v úpravně vody – to všechno už je hotovo a projekt radnice jde pomalu do finále. "Zase jsme o kousek blíže k našemu cíli. Instalace pítek na kolonádě je hotová, zbývá dokončení venkovních úprav, instalace osvětlení a dovybavení vnitřních prostor. Už se to blíží," uvedl na svém facebookovém účtu náchodský místostarosta Jan Čtvrtečka.