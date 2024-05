Zatímco vedení města o „křišťálovosti" obchodu nepochybuje, opozice by tam nějaký ten kal našla. „Z uvedených dokumentů je zřejmé, že se výtky nezakládají na pravdě a nemají v některých případech ani oporu v zákonech," stojí si za svým vedení náchodské radnice v čele se starostou Janem Birke. „Postup při nákupu pozemků považujeme za správný, postup opozičních zastupitelů, kdy někteří následně své rozhodnutí veřejně zpochybnili, však nikoliv."

S tím, že by ze strany opozice došlo k následnému zpochybnění majetkoprávního úkonu ale Michal Kudrnáč nesouhlasí. „Pokud vím, nikdo z opozičních zastupitelů tento úkon nezpochybňuje v tom smyslu, že by měl být neplatný. Naopak jsme si vědomi, že tento majetkoprávní úkon je platný - město získalo hodnotné pozemky a má pro ně využití. V tom jádro sporu není a nikdy nebylo. Kritizujeme ovšem fakt, že nám v době rozhodování chyběly některé z našeho pohledu velmi zásadní informace, a že právě tyto okolnosti jsou podle nás velmi znepokojivé. Nebyly doposud srozumitelně vysvětleny a je pochopitelné, že budí jak zájem veřejnosti, tak i médií," dodává opoziční zastupitel.

Příliš mnoho otázek

Nabízel stát v roce 2018 městu Náchod za milion korun pozemky, jejichž koupi od společnosti Statek Velká Chuchle za 22 milionů zastupitelé o pět let později podpořili? Jaká byla v dané transakci role advokáta Petra Šťovíčka, který měl vazby jak na prodávající společnost, tak i na náchodskou radnici? Byl bývalý ředitel Státního pozemkového úřadu ve střetu zájmů? A co reportáž z pořadu Reportéři ČT, která se tématu koupě pozemků věnovala - byla neobjektivní a poškozovala dobré jméno města Náchoda, jak stálo ve stížnosti náchodské radnice adresované Radě pro rozhlasové a televizní vysílání?

V Náchodě to vře kvůli koupi pozemků. Město podalo stížnost na Reportéry ČT

Na tyto otázky reagovali jak dotčené osoby, tak i organizace, kterým byly adresovány. Za náchodské opoziční zastupitelské kluby stav věcí svým pohledem komentoval Michal Kudrnáč.

Radnice se začala kritice bránit právní cestou už proti formě zpracování lednové reportáže v České televizi, která se okolnostem koupě pozemků věnovala. Město Náchod podalo stížnost adresovanou Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) právě v reakci na odvysílání reportáže ČT v pořadu Reportéři ČT z 15. ledna 2024. „Ve své stížnosti město upozornilo na neobjektivní, nevyvážené a nekorektní postupy redaktorů, kteří formou spekulací a nedůsledně ověřených informací vědomě poškodili dobré jméno města," shrnula tehdy obsah rozsáhlé stížnosti mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Zodpovědné hledání odpovědí

Stížnost ale neuspěla. RRTV v odpovědi uvedla, že obsáhlou analýzou reportáže nebyly zjištěny skutečnosti, které by dokládaly možné spáchání přestupku ze strany provozovatele. V závěru RRTV konstatuje, že se tvůrci reportáže důsledně zaměřili na to, aby byl dán prostor k vyjádření a zaujetí stanoviska všem zúčastněným stranám. „Uvádí se také, že reportáž skutečně pracuje s překvapivým rozdílem v ceně při prodeji restituentem a následně společností Statek Velká Chuchle, ale ponechává na divákovi, aby si na věc na základě získaných informací udělal vlastní názor," dodává Michal Kudrnáč. „Totéž činíme i my. Nikoho neobviňujeme, pouze konstatujeme a pojmenováváme ty okolnosti prodeje, které stále čekají na uspokojivou odpověď, a to zejména proč město v roce 2018 o pozemky neprojevilo žádný zájem, aby je o několik let později koupilo o více než 20 milionů dráž, než za kolik je získal Statek Velká Chuchle a jaká byla v celé věci skutečná úloha JUDr. Šťovíčka. Na tyto otázky se zodpovědně a bez jakýchkoli osobních animozit snažíme najít odpověď. Protože právě to je úloha demokratické opozice a právě v tomto smyslu cítíme zodpovědnost k našim voličům," dodává zástupce opozičních zastupitelských klubů Michal Kudrnáč.