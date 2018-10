Náchod budou brázdit šetrné elektrobusy, pokřtili je na Irenu a Dannyho

Náchod - Dva zbrusu nové elektrobusy značky SOR byly včera slavnostně pokřtěny na Masarykově náměstí.

Obě vozidla byla vedením města, zástupci společnosti CDS a zástupcem dodavatelské firmy SOR pokřtěna jmény „Irena“ a „Danny“ - podle hrdinů knihy náchodského rodáka Josefa Škvoreckého Prima sezóna. „Město Náchod se díky této významné obnově stávajícího vozového parku společnosti CDS řadí mezi velmi málo okresních měst v ČR této velikosti, která mohou na linkách MHD provozovat elektrobusy. Díky tomu se posouváme významně dopředu v moderním pojetí osobní dopravy v našem městě,“ uvedl starosta Jan Birke.



Těší ho, že do budoucna se elektrobusy zaslouží o snížení vypouštěného množství emisí do ovzduší a zlepšení stavu životního prostředí na území, které bude těmito autobusy obsluhováno, tj. města Náchod a přilehlé městské části.



Náklady na pořízení jednoho vozů činí zhruba devět milionů korun. Díky úspěšné žádosti o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj na jejich pořízení město získalo více než 15 milionů korun.



Elektrobusy byly zařazeny do provozu hned během dnešního dne. Nově pořízené vozy jsou nízkopodlažní a plně bezbariérové, což znamená snadnější vstup i výstup přepravovaných osob, které mají sníženou schopnost pohybu či orientace. V neposlední řadě bude cestování těmito autobusy jednodušší i pro maminky s dětmi v kočárku.



Elektrobusy jsou v základu vybaveny také informačním systémem, který je v dnešní době téměř nezbytný, a to především z hlediska přepravy slabozrakých či nevidomých osob. „Tyto zcela bezemisní autobusy jsou navíc vybaveny WiFi zdarma a zároveň disponují USB nabíječkami,“ dodal ředitel osobní dopravy CDS s.r.o. Náchod Robert Patzelt.



Přítomní popřáli Ireně i Dannymu spoustu najetých kilometrů bez nehody a cestujícím příjemné a spokojené cestování.