Náchod – Vedení náchodské radnice bude dál vyjednávat o odkupu menší části areálu bývalé textilky Tepna. Po úterním jednání se na tom dohodlo s majitelem pozemku, společností JTH Holding.

PO NĚKDEJŠÍ TEXTILCE už toho moc nezbývá. Jen hromady suti a poslední část stavby přiléhající k nové fabrice. | Foto: DENÍK/ Regina Hellová

Jedná se o část areálu o rozloze pěti a půl tisíce metrů čtverečních, kde investor zamýšlí vedle plánovaného supermarketu stavět obchodní galerii. Město nechá připravit posudek, který by stanovil jinou cenu, než jakou nabídl investor.

Náchodští zastupitelé už letos v dubnu pověřili městské radní jednáním o případném odkupu tohoto menšího pozemku z celého areálu. „Současného vlastníka pana Třešňáka jsme s místostarostou Tomášem Šubertem informovali, že město má i nadále zájem uvedený pozemek odkoupit. Z debaty vyplynulo, že společnost JTH Holding se odprodeji této parcely nebrání. Na záměru se tedy shodujeme, aktuální otázkou nyní je, za jakých cenových podmínek," vysvětlil starosta Jan Birke.

Cena okolo 2844 korun za metr čtvereční, nabídnutá investorem dle jím opatřeného posudku, je pro město vysoká.

„Je pro nás nepřijatelná. Chceme, aby se udělal další znalecký posudek, který stanoví cenu v místě a v čase optimální," uvedl starosta Náchoda Jan Birke.

Město proto zadá vypracování nezávislého znaleckého posudku v nejbližších dnech. Ten by měl zohlednit všechny aspekty, které se vážou k ocenění pozemku v dané lokalitě. Cena stanovená tímto posudkem pak má být předmětem dalšího jednání, které se uskuteční 18. srpna. Na něm by se mělo hovořit o hodnotě, která by byla pro obě strany přijatelná.

Prodeji objektu se nebrání

„Bylo dohodnuto, že pokud bude cena za pozemky pro obě strany přijatelná, odprodeji části našeho pozemku se nebudeme bránit," potvrdil včera Deníku Jan Grüner z JTH Holding.

Pokud by k nějaké dohodě došlo, budou o koupi rozhodovat zastupitelé. „Podklady k definitivnímu rozhodnutí o nákupu pozemku se budeme snažit předložit zastupitelům na zářijové jednání, vše bude záležet na zpracování znaleckého posudku a stanovení kupní ceny," upřesnil místostarosta Tomáš Šubert.

O odkupu celého areálu, jak navrhují kritici plánovaného supermarketu, vedení města nejednalo, k tomu nemá od zastupitelů mandát.

Menší část pozemku by radnice mohla v případě koupě využít, jak by nakonec zastupitelé rozhodli. Mohla by tam být třeba občanská vybavenost, zeleň a podobně. „Je to významný celek blízko ke Karlovu náměstí a zámeckému kopci, byl by to významný celek prostoru. Co by s tím město zamýšlelo, to by bylo předmětem jednání v další fázi," dodal Birke.

Obchodní centrum, které počítá na místě nyní zdemolované textilky s výstavbou supermarketu, je nyní v územním řízení. Proti plánované stavbě podali někteří obyvatelé či sdružení námitky. Ty nyní musí vyřídit v rámci řízení státní správa.

Mezitím odpůrci stavby požadují místní referendum, které chtějí spojit s komunálními volbami. Mělo by podle nich zastupitele zavázat, aby město trvalo na zásadách daných územním plánem a dále odkoupilo všechny pozemky po bývalé Tepně. Těžko však říci, za jakou částku by byl investor ochotný areál prodat, pokud vůbec. Podle znění navrhované otázky pro referendum by cena byla stanovena dle nezávislého posudku, maximálně by se jednalo o koupi za cenu v místě a čase obvyklou. Město ovšem nemůže investorovi prodej přikázat.

Jan Grüner navíc upozornil, že společnost je vázána smlouvou. Má tedy zřejmě závazek k řetězci, který má obchodní centrum provozovat.

Dalším tématem úterního jednání představitelů JTH Holdingu a náchodské radnice bylo dokončení demolice areálu, to pozastavilo nutné posouzení statiky ve vztahu k sousední budově v Plhovské ulici. Zástupci společnosti vysvětlili důvody, které spočívají především v technicky náročném řešení, aby nedošlo k poškození přilehlé budovy.

„Při provádění takových prací je na prvním místě vždy bezpečnost. V místě styku demolovaných budov s objektem, který je ve vlastnictví pana Drapače, bylo z opatrnosti zadáno zhotovení statického posudku. V současné době projednáváme s panem Drapačem navržené bezpečné varianty pro provedení zbytku demolice," uvedl Jan Grüner.