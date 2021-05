Ambicióznímu projektu společnosti Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník, která lázně v prosinci 2019 koupila, udělal tlustou čáru přes jejich plány covid. Proto se běloveského areálu po roce a půl zbavují.

I v současném světě nesmlouvavého obchodu a ostrých loktů může fungovat něco, čemu Angličané říkají gentlemens agreement. Jedná se o neformální a právně nezávaznou dohodu, při níž dvě strany podáním ruky stvrdí dohodnuté. „Velice jsem ocenil, že Priessnitze dodrželi džentlmenskou dohodu, při níž mi dali ruku na to, že v případě nějakých finančních komplikací nabídnou lázně v Bělovsi městu Náchod,“ říká starosta Jana Birke. „Jsem jim za to strašně vděčný, protože dodrželi slovo, které nebylo nikde napsané,“ těší starostu návrat do dob, kdy se drží slovo na pouhé podání ruky.

To potvrdil i ředitel Priessnitzových léčebných lázní Roman Provazník. „Lázně nabízíme pouze Náchodu. Měli jsme ještě jednoho zájemce, ale to se jednalo pouze o zájem jednostranný, na který jsme nereagovali. Hodláme dodržet co jsme slíbili – když prodat, tak prodat Náchodu,“ ujišťuje ředitel lázní v Jeseníku, že celý objekt lázní jsou Priessnitze připraveni prodat. „A my je chceme získat. Byl by to historický moment,“ má jasno náchodský starosta, že chátrající nebo již zdemolované nemovitosti, neudržovaný park či prameník a vrty by mělo vlastnit město.

Důvod prodeje je podle Provazníka naprosto jednoduchý. „Areál jsme koupili ještě před covidkrizí, v době, kdy se nám několik let za sebou podnikatelsky velice dařilo a cítili jsme se i finančně silní na to, že budeme mít prostředky na vybudování nového areálu. Bohužel začátek roku 2020 všechno změnil a my teď máme co dělat, abychom se postarali sami o sebe v Jeseníku,“ vysvětlil prodej ekonomickými důvody. „Nové lázně jsou o velkých finančních částkách, které pro nás po posledním roce a půl vůbec nepřicházejí v úvahu.“

Přestože Priessnitze v případě prodeje lázní Náchodu nebudou moci realizovat svojí projektovou představu budoucích lázní úplně jejich angažmá nezmizí. „Chtěli bychom s nimi uzavřít smlouvu o spolupráci, která bude nedílnou součástí připravovaných majetko-právních smluv,“ prozradil starosta.

Jaká by měla být cena, kterou by město za lázně zaplatilo zatím nechtěla komentovat ani jedna strana. „Ta cena se teprve tvoří,“ říká starosta, a pouze prozradil, že by měla být překvapivě nízká. Rozhodně výrazně nižší než sumy, které v souvislosti s lázněmi padaly v minulosti. „Mohu jen prozradit, že ta cena nebude v řádech 50, 60, 80 milionů. Takhle vysoko se to pohybovat rozhodně nebude,“ dodal starosta.

Radnice připravila znalecké posudky a ty se nyní diskutují. "Najali jsme si právníky, protože jde o složitou záležitost a zastupitelé musí vědět, že se jedná o naprosto čistý a transparentní nákup do vlastnictví města Náchoda, který není kontaminován nějakými zástavami,“ říká Birke, a dodává, že první kolečko podpory záměru odkoupení lázní je na programu poslední květnové pondělí při jednání městské rady. Důležité bude ale zasedání zastupitelstva 21. června, kde zastupitelé rozhodnou o případném nákupu do majetku města.

Pokud by cena byla byla přijatelná, byl by pro koupení lázní například i zastupitel Michal Kudrnáč. „Osobně si myslím, že pokud bude cena alespoň trochu rozumná, bylo by vhodné areál koupit. Zároveň to bude nepochybně znamenat přebudování všech investičních záměrů, které město v této oblasti doposud mělo,“ předpokládá náchodský zastupitel, který by za ideální řešení hledání cesty považoval podobný postup, jaký byl zvolen u pozemku po zbourané textilce Tepna: obsáhlou, dobře moderovanou veřejnou debatu, jednání s místními občany, podnikateli, investory i odborníky a poté vytvoření celkové koncepce, ideálně opět formou soutěže o návrh.