V neděli ráno se sešlo vedení města Náchoda a projednalo další opatření proti zastavení šíření nákazy COVID–19.

Vedení Náchoda se sešlo v neděli, řešilo hřiště, respirátory i nákupy pro seniory. | Foto: archiv města

Rozhodlo se, že od pondělí 16. března až do odvolání bude uzavřeno dětské dopravní hřiště v Bělovsi, stadion Hamra a víceúčelové hřiště na Hamrech do odvolání. „Bohužel v této situaci nelze zabezpečit provoz v takto velkých sportovištích a regulovat pohyb do třiceti osob,“ vysvětlil starosta Jan Birke. Provoz na jednotlivých dětských hřištích, která jsou svým rozměrem menší, bude zatím bez omezení.