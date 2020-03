Městská knihovna v Náchodě připravila na Březen - měsíc čtenářů desítky akcí pro malé i velké.

Knihovna v Náchodě - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Regina Hellová

Hned dnes odpoledne je na programu vernisáž výstavy Tajuplný svět podivuhodných her Jiřího Šebesty. Interaktivní expozice originálních deskových her vyrobených z netypických materiálů potrvá až do 31. března.