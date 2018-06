Náchod koupil pozemek s ruinami bývalé Tepny téměř za 56 milionů

Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních POKOJSKÁ/-Ý v lázních. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Přijmeme pokojské do pracovního poměru. Pracovní doba 40 hodin týdně, od 07:00 hod. do 15:30 hod. Je možné se domluvit i na zkrácený úvazek nebo dohodu o provedení práce. Požadujeme příjemné vystupování, slušné chování, pracovitost, pečlivost, čistotnost. Nabízíme příspěvek na závodní stravování, 5 týdnů dovolené, zázemí prosperující společnosti, další motivační bonusy. Vhodné i jako letní aktivita studentů.. Pracoviště: Lázně 1897, s.r.o., Lázně, č.p. 100, 552 11 Velichovky. Informace: Zdeňka Pasáková, +420 727 964 087.

Odborní pracovníci v oblasti sociální práce AKTIVIZAČNÍ PRACOVNÍK/-ICE. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 8000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou (do 31.12.2018) s možností prodloužení, zkrácený pracovní úvazek na 20 hod. týdně. Možnost pracovněprávního vztahu i na dohodu o provedení práce. Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky., Náplň práce: aktivizace klientů soc. služeb - např. manuální tvoření pro posílení jemné motoriky, kondiční cvičení, procházky do přírody, týdenní nákupy., Zaměstnanecké výhody: hrazené obědy, po dohodě možnost pružné pracovní doby., Kontakt - paní Králíková Helena, tel.: 491 427 190 (od 08:00 hod. do 14:00 hod.), e-mail: ddmalacermna@seznam.cz (zaslání životopisu).. Pracoviště: Ambeat health care a.s. - provozovna senior centrum, 549 31 Hronov 1. Informace: Helena Králíková, +420 491 427 190(od08:00hod.do14:00hod.).