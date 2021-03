„Současná epidemiologická situace má bohužel negativní dopady i na poskytování lázeňské péče, proto jsme byli nuceni přehodnotit, a především výrazně omezit, naše investiční plány,“ upřesnil důvody nečekané změny plánů předseda představenstva společnosti Priessnitzovy léčebné lázně Michal Gaube, který nabídl Městu Náchod možnost odprodeje pozemků o celkové rozloze 25 178 m2 do vlastnictví města.

V pondělí se nabídkou odkupu pozemků zabývali náchodští radní a jednomyslně se záměrem souhlasili. Nyní bude následovat vypracování znaleckého posudku a jednání o konkrétních podmínkách prodeje i o případné další formě spolupráce či partnerství při obnově lázeňství, které Priessnitz nabízejí.

„Pro Město Náchod je to mimořádná příležitost. Historicky jde vlastně o první reálnou možnost, jak tyto strategické pozemky potřebné pro rozvoj lázeňství dostat do vlastnictví města,“ věří starosta Jan Birke, kterého do jisté míry mrzí, že tato příležitost přichází tzv. na úkor nuceného omezení investic stávajícího majitele v komplikované a nejisté době. "Ale samozřejmě tomu rozumím. Vše, na čem jsme se doposud dohodli, bylo bezezbytku splněno, spolupráce fungovala naprosto korektně," oceňuje náchodský starosta skutečnost, že majitelé oslovili s návrhem řešení jako první právě město.

„Nákup areálu do vlastnictví města navíc umožní zapojit do obnovy lázeňství i historicky osvědčené léčivé zdroje IDA, o které město dlouhodobě usiluje. Možnost využití původního areálu pro stavbu nových léčebných pavilonů je tím nejlepším možným řešením,“ dodává místostarosta Jan Čtvrtečka, že propojením původních starých a obnovených Malých lázní by vznikla nová osa rozvoje lázeňských aktivit. „Pokud budou ve vlastnictví města všechny přírodní léčivé zdroje, půjde o naprosto unikátní transakci, která nemá obdoby v celé České republice,“ věří v dobré lázeňské časy Jan Čtvrtečka.