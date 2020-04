/FOTO/ Městská knihovna v Náchodě se po nenadálém zvratu rozhodnutí vlády otevře pro veřejnost v pondělí 4. května. „V první fázi bude režim půjčování knih omezený, a to za dodržení zpřísněných hygienických podmínek, aby návštěvníci ani zaměstnanci knihovny nebyli vystavení riziku možné nákazy,“ vysvětluje ředitelka knihovny Ivana Votavová a ujišťuje, že všechny výpůjčky knihovníci čtenářům průběžně prodlužovali, proto není nutná návštěva hned po otevření.

Městská knihovna v Náchodě. | Foto: archiv knihovny

Prozatímní otevírací doba bude v oddělení pro dospělé v pondělí, středu a ve čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Dětské oddělení se otevře ve stejné dny, ale pouze od 13 do 17 hodin. Vedení knihovny prosí návštěvníky o dodržování následujících opatření: do knihovny je možné vstoupit pouze s rouškou či jinak zakrytými ústy a nosem. Dále je třeba používat dezinfekci na ruce nebo jednorázové rukavice, které budou k dispozici. Příchozí musí udržovat dvoumetrové rozestupy a najednou mohou být v prostorách půjčoven maximálně čtyři osoby, nebo počet dle rozhodnutí knihovnice či knihovníka.