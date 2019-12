O třetí adventní neděli dostali obyvatelé města předčasný vánoční dárek v podobě otevření Malých lázní a minerální vodě tekoucí ze zimního pítka požehnal i náchodský děkan Zdeněk Kubeš.

„Je to skutečně mimořádný okamžik. My si v Náchodě dlouhodobě plníme sny. Ale tento sen byl jeden z nejtěžších,“ přiznává náchodský starosta Jan Birke.

„Po 23 dlouhých letech vracíme do Náchoda alespoň část lázeňství. Nebylo to vůbec jednoduché. Mezitím, že různí majitelé kupovali a přeprodávali lázeňské objekty, mezitím co mě chtěli zavřít za arzén, že jsem otrávil půlku republiky," připomněl starosta záležitost s vysokým obsahem arzénu v minerálce Ida, "jsme se jednoho dne rozhodli, že půjdeme vlastní cestou,“ vrátil se Jan Birke na začátek lázeňské mise, která musela překonávat celou řadu překážek.

Stavba Malých lázní v Náchodě–Bělovsi byla zahájena 25. října 2017. Původní zhotovitel však neplnil podmínky smlouvy, a proto byl nahrazen novým. Průmstav Náchod se k rozestavěnému úkolu postavil čelem a dílo úspěšně dokončil. Celkové náklady na stavbu činily zhruba 26 milionů korun. Na repliku původní Vily Komenský navazuje zastřešená kolonáda, jejíž součástí jsou pítka s léčivou minerální vodou.

Lázně by měly být na obou březích Metuje

„Bylo pro nás velikou ctí podílet se na realizaci snu,“ uvedl architekt Aleš Krtička z Ateliéru Tsunami, a vysvětlil i určitou symboliku projektu. „Vrátili jsme starou budovu do nové podoby, a ta moderní přístavba ukazuje na druhý břeh. Tam nás to všechno čeká,“ naznačil, že po Malých lázních by si vzkříšení zasloužili hlavní běloveské lázně na druhém břehu Metuje, které se snad konečně dočkali majitele, který bude schopný jim vrátit lesk. „Novým vlastníkem jsou Léčebné lázně Jeseník. Chci vás ujistit, že s novým majitelem jednáme o tom, jak by budoucnost náchodských lázní mohla vypadat. Priessnitz je lázeňská extraliga, a má smysl s nimi do toho jít,“ věří starosta Birke, že pro lázeňství v Náchodě začíná po více než dvou dekádách tápání ve tmě nadějně svítat.

Před prvním přípitkem ještě starosta Jan Birke prozradil, jaký název vybrali pro minerálku lidé v anketě, kde měli volbu z deseti názvů. „Jednoznačně s velkým předstihem a náskokem zvítězil v anketě název Běloveské bublinky,“ připil starosta na prosperitu prvního velkého vánočního dárku. „Snad vám bude chutnat, jsem připravený na jakoukoliv kritiku, mě osobně chutná,“ pozvedl starosta číši, a přidal i porovnání, jaký je rozdíl mezi původní běloveskou kyselkou Idou a nově požehnanými Běloveskými bublinkami. „Kdybychom zvolili jako příměr mléko, tak Ida je polotučná a naše Běloveské bublinky jsou plnotučné,“ uvedl.

Zásobování kolonády Běloveskými bublinkami je zajištěno prostřednictvím sto metrů hlubokých vrtů Jan a Běla. Než dojde k plném uvedení do provozu bude fungovat jen jedno „zimní pítko“, čímž je pro zájemce minerální voda přístupná celoročně. „Zimní pítko bude v provozu denně od 8 do 18 hodin za předpokladu, že teploty neklesnou pod -3 stupně Celsia. Vše bude pochopitelně záviset na klimatických podmínkách a samotný provoz nám ukáže,“ upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka.

Zahájení lázeňské sezóny je plánováno na březen-duben příštího roku. V přízemí Vily Komenský se veřejnosti otevře v přízemí kavárna s cukrárnou a v prvním nadzemním podlaží stálá expozice. Jejím hlavním tématem bude prezentace lázeňství v Náchodě a partnerů projektu. Po dokončení investiční části u polského partnera města Duszniky Zdrój dojde ke slavnostnímu otevření česko-polského lázeňského okruhu měřícího cca 50 kilometrů.

AQUA MINERALIS GLACENSIS:



Malé lázně jsou jednou ze čtyř hlavních investic, které jsou realizovány a spolufinancovány z projektu AQUA MINERALIS GLACENSIS. Partnery projektu jsou města Náchod, Hronov a polská lázeňská města Duszniky Zdrój a Kudowa-Zdrój. V rámci tohoto projektu byl již úspěšně revitalizován park Aloise Jiráska v Hronově a rovněž proběhla i obnova rybníku a prameníku ve městě Kudowa-Zdrój. V současné době zbývá z investic dokončit již jen modernizaci promenády Fryderika Chopina ve městě Duszniky Zdrój.

Jiří Řezník